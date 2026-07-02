La empresa Aguas Rionegrinas (ARSA) comenzó la reparación del acceso a la rotonda de Cinco Saltos, en el tramo de la Ruta Interprovincial que conecta con la Ruta Nacional 151. La intervención consiste en la reposición de hormigón en el sector afectado por los trabajos previos de reparación del acueducto principal.

La obra implica un corte total en el ingreso a la ruta y en la intersección con la calle De La Cruz (ex 20), medida que se mantendrá durante aproximadamente 20 días. El objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios y permitir el correcto avance de las tareas de reconstrucción.

Desde la empresa se explicó que la intervención responde a la necesidad de recomponer la calzada tras las excavaciones realizadas para reparar el sistema de conducción de agua potable. La reposición de hormigón busca restituir las condiciones de circulación y asegurar la durabilidad de la infraestructura.

ARSA solicitó a los conductores respetar la señalización instalada y las indicaciones del personal en la zona de obra, extremando precauciones al momento de circular por los desvíos habilitados. La medida apunta a minimizar riesgos y ordenar el tránsito en un sector de alta circulación.

La reparación forma parte de un esquema de intervenciones que ARSA ejecuta en distintos puntos de la provincia para optimizar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. En este caso, la obra tiene impacto directo en la conectividad vial, ya que el acceso a Cinco Saltos constituye un nodo clave de vinculación con Centenario y la Ruta Nacional 151.

La coordinación entre organismos provinciales permite avanzar en obras que combinan infraestructura básica y seguridad vial, garantizando que los trabajos de mantenimiento de redes de agua se complementen con la recomposición de las rutas intervenidas. La presencia de equipos técnicos en el lugar asegura que las tareas se desarrollen bajo parámetros de calidad y seguridad, con el compromiso de restituir la normal circulación en el menor plazo posible.