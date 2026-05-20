El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos a R. R. A. un hombre que agredió a una mujer que es su pareja y a la que además amenazó y le dañó un teléfono y una computadora, en la localidad de Chorriaca.

La acusación fue realizada por la fiscal del caso Natalia Rivera, quien atribuyó a R. R. A del delito de lesiones leves agravadas, amenazas simples y daño, todo en calidad de autor.

Como medida cautelar pidió que quede detenido con prisión preventiva por existir riesgo para la integridad de la víctima, por un plazo de dos meses y mientras avanza la investigación.

Cómo fue el ataque

De acuerdo a la investigación provisoria, el hecho fue cometido el pasado 17 de mayo entre las 18.30 y 21 en la vivienda de la pareja. El imputado regresó en estado de ebriedad y comenzó a insultar a la víctima. Luego, le arrojó cerveza en la cabeza, continuó increpándola, le dijo “te voy a matar” y la golpeó en el rostro. Además tomó el teléfono y una computadora de la mujer y arrojó ambos objetos contra el suelo, provocándole daños.

La fiscal del caso detalló que como consecuencia de la agresión, la víctima cayó al suelo y allí fue golpeada mediante patadas por el imputado.

Una niña que es parte del entorno familiar del imputado y la víctima fue quien pidió ayuda a una vecina que fue hasta la casa donde ocurrió el hecho a auxiliar a la mujer.

Qué resolvió el MPF

La víctima sufrió lesiones de carácter leve, como hematomas y excoriaciones, según detalló la fiscal del caso.

La jueza de garantías Laura Barbé avaló la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en dos meses. Sobre la prisión preventiva requerida por el Ministerio Público Fiscal, resolvió imponerla por un plazo de diez días.