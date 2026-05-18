Neuquén continúa avanzando en los procesos de modernización y digitalización de trámites con el objetivo de optimizar los servicios destinados a la ciudadanía. En este contexto, las direcciones provinciales de Gobierno y Justicia, de Planeamiento e Informática, junto con la Optic, pusieron en funcionamiento una nueva plataforma digital que mejora la operatividad de los Registros de Violencia Familiar y de Género, garantizando mayor seguridad, celeridad y una respuesta más eficiente para la protección de las personas en situación de vulnerabilidad.

La implementación del sistema permite agilizar la aplicación de las decisiones judiciales y fortalecer el cumplimiento de los objetivos establecidos por la normativa vigente, resguardando y protegiendo derechos.

El registro incorpora a personas con sentencia firme en causas de violencia familiar o de género; a quienes incumplen medidas preventivas urgentes, cautelares o restrictivas; y a quienes no acatan tratamientos terapéuticos ordenados judicialmente.

Las altas y bajas son realizadas exclusivamente por integrantes del Poder Judicial, mientras que la autoridad de aplicación es la dirección provincial de Gobierno y Justicia, dependiente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.

Por otro lado, la consulta y certificación del registro constituyen requisitos para la realización de distintos trámites administrativos y son requeridas por organismos e instituciones de carácter provincial, municipal y nacional. Para emitir la certificación correspondiente, los ciudadanos podrán ingresar a: https://certificadoviolencia.neuquen.gov.ar/ y descargarlo virtualmente.

Con esta modernización, también se incorpora el desarrollo de nuevos Web Services (WS) dentro del ecosistema provincial de Integrabilidad, basado en la plataforma X-Road implementada por Optic. Esta infraestructura tecnológica permite la interoperabilidad segura entre organismos y sistemas del Estado, posibilitando que la información pueda ser consultada e intercambiada de manera automática, sin necesidad de documentación en papel ni de requerir nuevamente esos datos a la ciudadanía.

De esta manera, los organismos que necesiten acceder a certificaciones o validaciones vinculadas al sistema podrán hacerlo en tiempo real, fortaleciendo la eficiencia administrativa, la trazabilidad de la información y la transformación digital de los servicios públicos provinciales.