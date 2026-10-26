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Línea Sur

Un sticker obsceno por WhatsApp terminó con una restricción judicial en Río Negro

Una mujer denunció al tío de su pareja por enviarle una imagen que le provocó miedo y angustia. El hombre reconoció el envío, dijo que fue por error y aseguró que pidió disculpas.

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Lunes, 26 de octubre de 2026 a las 18:43
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El juez no pidió que se exhibiera la imagen ni describió su contenido exacto.

Un sticker enviado por WhatsApp terminó en la Justicia y desató un conflicto familiar en la Línea Sur de Río Negro. Una mujer denunció al tío de su pareja por mandarle una imagen que consideró “inapropiada” y “obscena”. Aseguró que le provocó miedo y angustia. El hombre reconoció el envío, pero sostuvo que fue por error. El Juzgado de Paz dispuso una prohibición de acercamiento y ordenó una evaluación psicológica.

La denuncia se presentó en una comisaría y ese mismo día llegó al juzgado a través de la oficina policial especializada en violencia familiar. La mujer ratificó su relato y explicó que, al recibir el sticker, le respondió: “¿Estás loco? ¿Por qué me mandaste esto?”. Luego pidió medidas de protección para evitar nuevos episodios.

Un detalle llamó la atención en la resolución: el juez no pidió que se exhibiera la imagen ni describió su contenido exacto. La decisión buscó evitar que la denunciante tuviera que volver a exponerse a un material que había calificado como perturbador.

El hombre admitió haber enviado el sticker, aunque aseguró que se equivocó y atribuyó lo ocurrido a una situación personal vinculada con su salud. También afirmó que pidió disculpas y que fue hasta la casa de la mujer para aclarar lo sucedido. Sin embargo, el conflicto llegó a la instancia judicial y el magistrado consideró necesario adoptar medidas urgentes.

La resolución le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de la denunciante, su vivienda, su local comercial y los lugares donde se encuentre con su familia. También le impide amenazarla, acosarla, hostigarla o contactarla por llamadas, WhatsApp, redes sociales o a través de terceros.

Además, el hombre deberá someterse a una evaluación psicológica para determinar si necesita tratamiento. La mujer recibirá asistencia del Sistema de Abordaje Territorial. El expediente pasó al fuero de Familia de Bariloche y el juez advirtió que incumplir las restricciones puede derivar en sanciones o una investigación penal por desobediencia judicial.

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