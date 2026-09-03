Mientras elegía ropa interior, su pareja robó un costoso perfume en Centenario: las cámaras los delataron

Una pareja ingresó a una lencería de Centenario y, mientras la mujer pedía a la vendedora que le mostrara ropa interior, el hombre aprovechó las distracción para llevarse un costoso perfume. El hecho ocurrió este miércoles 2 de septiembre en un comercio ubicado sobre calle Honduras, a pocos metros de Buenos Aires, en plena zona comercial del barrio Sarmiento.

Según se pudo observar en las imágenes de seguridad, el hombre permaneció cerca de la puerta mientras su acompañante se acercó al mostrador y comenzó a consultar por prendas. En ese momento, según informó Centenario Digital, aprovechó para tomar el perfume y, luego, ambos salieron del local como si nada hubiera ocurrido.

La propietaria advirtió el robo al revisar las cámaras de seguridad y rápidamente compartió la información en un grupo de WhatsApp, donde alertó sobre lo ocurrido y aportó una descripción de la vestimenta de ambos sospechosos. El aviso permitió que efectivos de las comisarías Quinta y 52 de Centenario tomaran conocimiento del hecho y pusieran en marcha un operativo cerrojo.

Con los datos aportados por la comerciante, los uniformados lograron localizar e identificar al hombre señalado como autor del robo. Fue demorado y trasladado a la sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia, mientras que el perfume fue recuperado y restituido al comercio.

La rápida respuesta policial fue destacada públicamente por la propietaria de la lencería, quien agradeció el trabajo realizado y el trato recibido durante el procedimiento. “Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Policía de Centenario por el trabajo realizado y, especialmente, por haber logrado recuperar lo que me habían robado”, expresó.