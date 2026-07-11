Un turista perdió el control de un auto alquilado y cayó al arroyo en el acceso al Cerro Tronador

Un vehículo de alquiler protagonizó un accidente en el camino hacia el Cerro Tronador, luego de despistarse y terminar en el arroyo Blanco. El hecho ocurrió este viernes y tuvo como protagonista a un turista que circulaba por la zona del Ventisquero.

Según trascendió, el conductor no habría colocado las cadenas obligatorias antes de iniciar el ascenso, una medida necesaria debido a las condiciones del camino. Al llegar a un puente del sector, el vehículo perdió adherencia y comenzó a patinar sobre la calzada.

Ante esa situación, el conductor intentó realizar una maniobra marcha atrás para corregir la trayectoria, pero el vehículo terminó saliéndose del camino y cayó al arroyo Blanco. El incidente generó la intervención de quienes se encontraban en la zona para asistir al ocupante del rodado.

Las autoridades recuerdan la importancia de respetar las indicaciones de seguridad para circular por los caminos cordilleranos, especialmente durante jornadas con bajas temperaturas y presencia de hielo o nieve. En estos sectores, el uso de cadenas y la conducción preventiva resultan fundamentales para evitar este tipo de accidentes.