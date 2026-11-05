Maltrato animal en Neuquén: imputaron a un hombre por la muerte de un perro y un gato

Un hombre identificado por sus iniciales D. F. fue imputado por maltrato y crueldad animal en Neuquén, luego de que un perro y un gato murieran como consecuencia de las agresiones que, según la acusación de la Fiscalía, sufrieron el 2 de noviembre en un barrio de la capital provincial.

La formulación de cargos estuvo a cargo de la fiscal Julieta González, quien presentó como parte de la investigación registros fílmicos, entrevistas y los resultados de las necropsias realizadas por personal municipal.

Durante la audiencia también se informó que el imputado fue evaluado por profesionales médicos del Poder Judicial. El diagnóstico determinó que había atravesado un brote psicótico, por lo que la fiscal solicitó una internación de 15 días para abordar su estado de salud mental mientras continúa la investigación.

La Justicia ordenó una internación por 15 días

El pedido de González fue aceptado por el juez de garantías Juan Manuel Kees, quien tuvo por formulados los cargos y dispuso la internación del hombre durante ese período.

La medida se adoptó a partir de la evaluación médica incorporada al expediente. Su objetivo es atender el cuadro de salud mental informado por los profesionales, sin interrumpir el avance de la investigación judicial.

La situación plantea dos aspectos que deberán seguirse por separado: la investigación penal por los hechos denunciados y la evolución del estado de salud del imputado.

Qué establece la Ley 14.346 sobre el maltrato animal

La acusación fue encuadrada en la Ley Nacional 14.346, que establece sanciones para quienes cometen actos de maltrato o crueldad contra los animales. En este caso, la Fiscalía atribuyó al hombre la autoría de los hechos que tuvieron como víctimas a un perro y un gato. La calificación legal deberá analizarse durante el desarrollo del proceso.

Neuquén registró más de 300 denuncias por maltrato animal

El caso se suma a una problemática que ya había encendido alertas en la provincia. Para mayo de 2026 ya se habían registrado más de 300 denuncias por maltrato y crueldad animal, según información de la Fiscalía de Delitos Ambientales.

La cifra refleja la dimensión de las intervenciones judiciales y la importancia de los mecanismos de denuncia ciudadana. Entre las herramientas disponibles se encuentra AMVOZ, la aplicación que permite informar situaciones de maltrato animal ante las autoridades.

Cómo denunciar casos de maltrato animal en Neuquén

Existen tres vías rápidas para realizar denuncias por maltrato animal en Neuquén. A saber:

La aplicación AMVOZ .

El Ministerio Público Fiscal (MPF).

La comisaría más cercana.

La intervención de las autoridades permite evaluar cada situación y determinar si corresponde iniciar una investigación penal o realizar actuaciones desde las áreas municipales de protección animal.