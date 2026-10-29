La Legislatura de Río Negro se prepara para una sesión con una agenda cargada de proyectos de alto impacto social, ambiental y de seguridad. El temario previsto para este jueves incluye iniciativas que van desde la creación de la mayor área marina protegida de la provincia hasta nuevas restricciones para personas monitoreadas con tobilleras electrónicas, además de reformas vinculadas a la protección de niños, adolescentes y animales.

Uno de los expedientes que genera mayor expectativa es la creación del Área Natural Protegida Corredor de los Cinco Grandes, impulsada por el Poder Ejecutivo. El proyecto busca incorporar al sistema provincial de áreas protegidas un corredor biológico marino en el Golfo San Matías, consolidando una de las políticas ambientales más importantes de los últimos años en Río Negro.

En materia de seguridad y justicia, el oficialismo intentará avanzar con la regulación del monitoreo electrónico para personas alcanzadas por tobilleras y pulseras de control judicial. La iniciativa incorpora el régimen al Sistema Penitenciario Provincial y forma parte del paquete de medidas destinadas a reforzar los controles sobre personas sometidas a seguimiento electrónico.

Otro de los proyectos con fuerte repercusión pública es la denominada Ley Luna, que propone crear un registro provincial de personas sancionadas y condenadas por maltrato y crueldad animal. La iniciativa surgió a partir de distintos casos ocurridos en la provincia y busca prevenir la reincidencia en hechos de violencia contra animales.

La protección de niños y adolescentes en entornos digitales también tendrá protagonismo. Los legisladores debatirán la modificación de la ley provincial de grooming para incorporar nuevas formas de violencia digital, actualizar herramientas preventivas y adecuar la normativa a las transformaciones tecnológicas registradas en los últimos años.

La agenda incluye además la capacitación obligatoria de efectivos policiales en Lengua de Señas Argentina, la creación de un registro de estudiantes rionegrinos que cursan carreras fuera de la provincia y modificaciones en la estructura del Ministerio Público para incorporar nuevas figuras de coordinación en distintas circunscripciones judiciales.

En el plano económico, uno de los expedientes de mayor peso institucional autoriza al Ejecutivo provincial a emitir Letras de Tesorería por hasta $160.000 millones durante el ejercicio fiscal 2027 para cubrir necesidades transitorias de caja.

La sesión promete convertirse en una de las más relevantes del año por la diversidad de temas en discusión y por el alcance de medidas que podrían impactar en áreas tan diversas como la conservación ambiental, la seguridad pública, la protección de derechos y la organización institucional de la provincia.