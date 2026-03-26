Un hombre fue imputado por crueldad animal en Cipolletti, acusado de haber matado a la perra de su vecina con un golpe que le provocó la muerte.

El hecho ocurrió el 18 de septiembre de 2025 en una vivienda del barrio 4 de Agosto, cuando el animal - una American Bully Pocket de ocho años llamada “Bella” - asomó la cabeza a través de un agujero en el cerco que separaba ambos terrenos.

Según la acusación, en ese momento el imputado le aplicó un golpe con un objeto contundente, provocándole una luxación cervical con traumatismo severo.

El informe veterinario determinó que la lesión derivó en una asfixia mortal, producto de la obstrucción de las vías aéreas por aspiración de fluidos.

La audiencia de formulación de cargos se realizó en el Foro Penal de la ciudad, donde la fiscalía expuso las pruebas reunidas, incluyendo el resultado de la necropsia.

Durante la instancia judicial, la defensa oficial no presentó objeciones, por lo que la jueza de garantías dio por formulados los cargos y habilitó un plazo de cuatro meses para la etapa de investigación.

El caso quedó enmarcado dentro de la legislación vigente sobre maltrato y crueldad animal, y continuará su curso mientras se recolectan más elementos para determinar responsabilidades.