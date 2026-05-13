La Policía de Río Negro detuvo en la zona norte de Roca a un hombre que circulaba en una camioneta robada en Neuquén que transportaba cocaína fraccionada para la venta. El sospechoso intentó escapar a toda velocidad cuando vio el patrullero, pero terminó rodeado por efectivos de la Comisaría 47° de J.J. Gómez. Dentro de la Citroën Berlingo encontraron 44 gramos de droga distribuidos en envoltorios listos para comercializar y descubrieron además que el vehículo tenía colocada una patente falsa.

Todo empezó cerca de las 17 del martes, cuando un móvil policial realizaba recorridas preventivas por la calle Félix Heredia, cuando detectaron un utilitario circulando de manera sospechosa: iba rápido y sin chapa patente trasera visible. Sin embargo, lo que terminó de encender las alarmas fue la reacción del conductor. Apenas advirtió la presencia policial, pisó el acelerador y trató de perderse. A partir de ahí comenzó una persecución cargada de tensión, con sirenas encendidas y maniobras peligrosas.

Finalmente, el conductor fue interceptado y reducido. Los policías revisaron el interior de la camioneta y ahí apareció el dato más pesado del operativo: una bolsa negra con decenas de envoltorios que contenían cocaína fraccionada para la venta.

Según confirmaron fuentes del procedimiento, se secuestraron 44 gramos de cocaína distribuidos en pequeños bagullos, una modalidad típica del narcomenudeo. La intervención pasó rápidamente a la órbita federal y trabajó personal especializado de Toxicomanía.

Los 44 gramos de cocaína estaban distribuidos en pequeños bagullos de nylon y resguardados en una bolsa de consorcio

Pero el golpe más inesperado apareció minutos después, cuando comenzaron a revisar la documentación y los números del vehículo. La patente colocada no pertenecía a esa camioneta. En realidad, correspondía a otra Citroën Berlingo. Entonces, tras verificar motor y chasis, los investigadores descubrieron que era un utilitario denunciado como robado en Neuquén el pasado 25 de febrero.

Lo contrataron para un flete y le robaron la camioneta

La historia del robo también tiene condimentos llamativos. De acuerdo a la denuncia radicada en la Comisaría 20° del Parque Industrial neuquino, el conductor había frenado para revisar un problema mecánico porque se le desprendió el caño de escape mientras hacía un flete en el Sector 34.

En ese momento, según declaró, estaba acompañado por otras personas a las que apenas conocía por sus apodos. Mientras revisaba la camioneta, uno de ellos se subió al vehículo y escapó.

El denunciante aseguró que toda la documentación había quedado dentro de la Berlingo y que ni siquiera tenía consigo sus papeles personales. Además, dijo no ser el titular del rodado.

Ahora, meses después de aquella extraña desaparición, la camioneta reapareció en Roca convertida en pieza clave de una investigación narco. El detenido quedó vinculado a dos causas judiciales: una por la cocaína secuestrada y otra por circular en un vehículo robado y con patente adulterada.