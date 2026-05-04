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Indignación

Manejaba totalmente borracho por la Ruta 7, el test de alcoholemia dio 1.76 y lo que dijo fue indignante: "me equivoqué"

El conductor enfrentará una grave multa de millones de pesos, a pesar de que intentó justificarse para no ser sancionado.

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 04 de mayo de 2026 a las 13:52
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El hombre brindó una explicación confusa e indignante.

Un conductor que circulaba por Ruta 7 en Neuquén sorprendió con sus declaraciones luego de dar un alto grado de alcoholemia positiva durante un control de rutina.

En el operativo, realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se le realizó el test de alcoholemia al hombre de 47 años, quien dio como resultado 1.76 gramos de alcohol, superando excesivamente lo permitido.

Al solicitarle que descienda del vehículo para hacer el test, mientras aguardaban el resultado, el hombre ya manifestó algo confuso e inusual para los agentes. “Me equivoqué, no debí hacer estas cosas. Estoy consciente, tengo mis cinco sentidos y estoy bien”.

A pesar de esta explicación, las autoridades procedieron con el protocolo ya que el test había sido positivo. Se le secuestró el vehículo y le retiraron la licencia de conducir, además deberá afrontar una multa que puede llegar a los $7 millones.

Desde el organismo recordaron que conducir bajo los efectos del alcohol disminuye la capacidad de reacción, afecta la atención y puede generar una falsa sensación de control, lo que incrementa significativamente el riesgo de siniestros viales.

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