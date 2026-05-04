Un total de 22 motos fueron secuestradas durante operativos de tránsito en Neuquén, en el marco de maniobras ilegales vinculadas a picadas, ruidos molestos por escapes libres y conducción temeraria. Además, se registraron seis alcoholemias positivas durante controles nocturnos del fin de semana.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, explicó que los procedimientos se concentraron en la madrugada del viernes ya que por un recital en la ciudad había mucho tránsito y concentración de gente.

“Un grupo de motoqueros intentó tomar por asalto la ciudad de Neuquén. Recorrieron distintos puntos como Plaza de las Banderas, el balneario Gustavo Fahler y la Isla 132”, detalló el funcionario.

Qué propone la Municipalidad en estos casos

Ante esta situación, el área de tránsito desplegó un operativo que permitió retener 22 motos. “La verdad que nos enoja mucho este tipo de maniobras. Es una actividad que no se puede hacer y que no la vamos a permitir. Vamos a sancionar con dureza”, remarcó.

El funcionario señaló que las motos retenidas quedaron a disposición del Juzgado de Faltas. Para recuperarlas, los propietarios deberán abonar la multa, el acarreo y reemplazar el escape libre por el original.

Además, adelantó que el Ejecutivo Municipal busca modificar el código contravencional para endurecer las sanciones: “Estamos proponiendo que las motos con escape libre o involucradas en picadas queden inmovilizadas durante seis meses como medida complementaria”.

Cómo fueron los controles del sábado y cuántas alcoholemias positivas hubo

Los controles continuaron durante la madrugada del sábado, especialmente en la zona gastronómica de la Isla 132 y el paseo costero. “Tuvimos seis alcoholemias positivas, todas de valores bajos, en un fin de semana con poca circulación”, precisó Baggio.

En estos casos, las sanciones incluyen la retención de la licencia de conducir y la aplicación del sistema de scoring, que implica la quita de puntos. “Quienes dieron positivo pierden puntos en la licencia y deben realizar nuevamente los cursos para poder recuperarla”, agregó.

Afortunadamente no hubo inconvenientes con los inspectores ni situaciones de violencia, como ya se han detectado en reiteradas ocasiones.