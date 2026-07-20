La imagen es la que más duele y la que desató una nueva polémica tras la muerte del camionero Álvaro Sprenger. Mientras el cuerpo del joven de 23 años todavía permanecía junto al camión volcado sobre la Ruta Nacional 22, decenas de personas comenzaron a llevarse parte de la mercadería. Esa escena, que su viuda calificó como inadmisible, quedó en el centro de la controversia.

El escándalo que rodea la tragedia ocurrida en el acceso a Choele Choel sumó así un nuevo capítulo. Sprenger, oriundo de Río Colorado, perdió la vida tras el vuelco del camión que conducía. Mientras la Justicia intenta establecer las causas del accidente, la discusión se trasladó a lo que ocurrió después del impacto, cuando numerosas personas comenzaron a retirar bebidas de la carga que había quedado desparramada sobre la banquina.

Graciano Occhipinti, representante vinculado a la empresa de transporte, aseguró que nunca existió autorización para que terceros retiraran la mercadería. A través de un mensaje difundido en redes sociales, explicó que la única preocupación de la empresa en ese momento era conocer el estado del conductor y acompañar a su familia en medio de la tragedia.

Además, reveló que no solo desaparecieron las bebidas que transportaba el camión. También fueron robadas la lona y las baterías del vehículo, elementos que posteriormente pudieron ser recuperados por personal de la empresa.

Quien expresó con mayor dureza el dolor de la familia fue la viuda del camionero, Coti Magnanelli. A través de una publicación en redes sociales afirmó que "absolutamente nadie autorizó retirar la carga" y sostuvo que el verdadero impacto de lo sucedido trasciende cualquier pérdida económica.

"La cuestión no pasa por el valor de la mercadería", planteó, sino por la actitud de quienes comenzaron a llevarse los productos mientras el cuerpo de su esposo todavía permanecía en el lugar del siniestro, una escena que describió como profundamente dolorosa e imposible de justificar.

La joven también cuestionó los argumentos de quienes intentaron explicar el retiro de la carga señalando que estaba asegurada o que era necesario despejar rápidamente la Ruta 22. Según afirmó, esas tareas ya estaban siendo realizadas por el personal que trabajaba en el operativo, por lo que consideró injustificable la conducta de quienes aprovecharon la situación.