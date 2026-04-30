Una encomienda con 104 gramos de marihuana que tenía como destino final la provincia de Neuquén fue descubierta durante un operativo de control de Gendarmería Nacional Argentina en Mendoza. La droga viajaba en la bodega de un colectivo de pasajeros que se dirigía hacia Rincón de los Sauces.

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del paraje El Sosneado, donde efectivos del Escuadrón 29 Malargüe inspeccionaron el micro proveniente de San Rafael. Tras detectar el paquete sospechoso, la investigación continuó hasta Neuquén, donde finalmente fue detenido el hombre que se presentó para retirar la encomienda.

La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía Federal de San Rafael, que ordenó el secuestro del estupefaciente y el avance de las actuaciones judiciales correspondientes.

El hallazgo dentro del colectivo

El operativo tuvo lugar durante un control de rutina realizado por personal de Gendarmería sobre la Ruta 40. Mientras revisaban la bodega del colectivo, el perro detector de narcóticos “Cielo” marcó de manera positiva una caja transportada como encomienda.

A partir de esa señal, los efectivos avanzaron con la inspección del paquete bajo autorización judicial. Dentro encontraron una sustancia vegetal que luego fue sometida a pruebas de campo.

Los análisis confirmaron que se trataba de marihuana, con un peso total de 104 gramos, por lo que se dispuso el inmediato secuestro de la droga.

Cómo siguió la investigación hasta Neuquén

Tras el hallazgo, la investigación pasó a enfocarse en identificar a la persona que recibiría la encomienda en destino.

Para eso intervino personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Neuquén, que siguió la trazabilidad del envío hasta la terminal de ómnibus de Rincón de los Sauces.

Allí se montó un operativo de vigilancia que permitió identificar y detener al hombre que se presentó para retirar el paquete.

Por el momento, las autoridades no difundieron la identidad del detenido ni precisaron si existen más personas involucradas en la maniobra.

Un control clave sobre las rutas patagónicas

El procedimiento volvió a poner el foco sobre los controles en corredores estratégicos utilizados para el traslado de drogas hacia distintas localidades de la Patagonia.

La combinación de controles vehiculares, perros antinarcóticos y seguimiento judicial de encomiendas se transformó en una de las herramientas más utilizadas por las fuerzas federales para detectar cargamentos pequeños que buscan pasar desapercibidos en transportes de pasajeros.

En los últimos años, distintas investigaciones federales detectaron maniobras similares mediante encomiendas enviadas en micros de larga distancia hacia ciudades del interior.

¿Qué puede pasar con el detenido?

La causa continúa bajo investigación federal y ahora se buscará determinar el origen exacto de la droga, quién realizó el envío y si existía una red detrás del traslado.

El hombre detenido podría quedar imputado por infracción a la Ley de Estupefacientes, mientras la Justicia analiza las pruebas reunidas durante el operativo y el seguimiento realizado hasta Neuquén.

Estado actual de la causa

La marihuana quedó secuestrada por orden judicial y el expediente sigue en manos de la Justicia Federal. Los investigadores trabajan para establecer si hubo más participantes en la logística del envío y si existen conexiones con otros traslados similares detectados en la región.