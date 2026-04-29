La Justicia de Salta llevará a juicio a los acusados por el crimen de María José Cabrera, quien murió en 2023 tras ser atropellada a la salida de un boliche en Campo Quijano. El proceso judicial comenzará el 5 de mayo y representa una instancia clave para una familia que, desde hace más de dos años, reclama justicia y esclarecimiento total de lo ocurrido.

Según la investigación, todo se inició con una discusión dentro del local bailable, tras lo cual la víctima fue seguida por los agresores. La acusación sostiene que los imputados la embistieron con el vehículo y, en una maniobra que podría agravar la calificación penal, volvieron a atropellarla mientras estaba en el suelo, lo que evidencia un accionar deliberado.

La mujer sufrió heridas gravísimas, con múltiples fracturas y daños internos severos, y falleció días después producto de las complicaciones médicas. Para la familia, el hecho no fue un accidente sino un ataque intencional con extrema violencia, por lo que buscan que se lo encuadre como un homicidio agravado, lo que podría derivar en una condena a prisión perpetua.

Además del dolor por la pérdida, los familiares denuncian que la causa estuvo marcada por obstáculos judiciales y demoras, incluyendo el apartamiento de un fiscal por vínculos con los acusados. También cuestionan que otras personas que iban en el vehículo no hayan sido imputadas, lo que refuerza su reclamo de una investigación más profunda y una respuesta contundente de la Justicia.