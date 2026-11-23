La búsqueda de Javier Luis Tomás Ríos, el camionero entrerriano de 28 años desaparecido en el canal principal de riego de Cinco Saltos, continuó durante toda la jornada del domingo sin novedades y con un importante despliegue de recursos por tierra, agua y aire.

Los trabajos comenzaron temprano y se extendieron durante varias horas en distintos sectores del canal, donde equipos de rescate intentaron localizar al joven mediante recorridas fluviales y rastrillajes en zonas de difícil acceso. Sin embargo, al cierre de la jornada no se habían obtenido resultados positivos.

Ante esta situación, las autoridades confirmaron que el operativo se retomará en las primeras horas del lunes, con nuevos recorridos y la participación de los organismos que vienen interviniendo desde el inicio de la búsqueda.

Trabajos en zonas de difícil acceso

Durante el domingo, parte de las tareas se concentraron en sectores donde la vegetación y la acumulación de ramas dificultan la visibilidad y el acceso de los equipos de rescate. Los Bomberos Voluntarios realizaron trabajos de despeje sobre distintos puntos del canal, con corte de árboles y remoción de ramas que habían caído sobre el curso de agua. El objetivo fue ampliar el área de observación y facilitar la inspección de lugares donde la corriente podría haber arrastrado elementos o dificultado la visualización.

Las tareas demandaron varias horas de trabajo y permitieron revisar sectores que hasta el momento presentaban complicaciones para el rastrillaje.

El operativo incorpora kayaks, drones y buzos especializados para recorrer distintos puntos del canal principal de riego

Un operativo con múltiples recursos

Del despliegue participaron efectivos de la Comisaría 7ª de Cinco Saltos, junto con personal de Protección Civil, Bomberos Voluntarios, la Brigada de Investigaciones y la Brigada Rural de la Policía de Río Negro. Además, se utilizaron kayaks, drones y equipos de buceo para ampliar las posibilidades de búsqueda sobre el canal principal de riego y sus márgenes.

Todas las actuaciones se desarrollan bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, que sigue de cerca el avance de los procedimientos y coordina las distintas medidas de investigación vinculadas al caso.

La desaparición del transportista movilizó a familiares, compañeros de trabajo y vecinos de Cinco Saltos desde el primer momento. Allegados al camionero y representantes de la empresa de transporte para la que prestaba servicios, acompañaron los rastrillajes y siguieron de cerca las novedades informadas por los equipos de emergencia.