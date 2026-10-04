Mataron a tiros a un joven uruguayo en Palermo: hay dos detenidos y buscan a otros sospechosos

Un joven de nacionalidad uruguaya fue asesinado a tiros este domingo dentro de un departamento del barrio porteño de Palermo. Por el crimen hay dos personas detenidas, mientras la Policía busca al menos a otros dos sospechosos que habrían participado del ataque.

El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en Costa Rica al 5200. De acuerdo con los primeros datos incorporados a la investigación, entre tres y cuatro personas llegaron hasta el departamento donde se encontraba la víctima e ingresaron al lugar.

Un dato llamó especialmente la atención de los investigadores: según el testimonio de familiares del joven, la puerta y la cerradura no presentaban signos de haber sido forzadas. Esta circunstancia podría resultar clave para determinar si la víctima conocía a alguno de los atacantes o permitió su ingreso. Una vez dentro de la vivienda, los agresores efectuaron varios disparos a corta distancia. El joven murió en el lugar como consecuencia de las heridas recibidas.

Dos detenidos y un arma descartada desde un auto

Tras el homicidio, efectivos de la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo en distintos puntos de la zona para intentar localizar a los responsables.

Como resultado del procedimiento, dos sospechosos fueron detenidos en inmediaciones de las avenidas Santa Fe y Bullrich, frente al predio del Regimiento de Infantería 1 “Patricios” del Ejército Argentino.

Durante el operativo también fue localizada un arma de fuego que habría sido arrojada desde un vehículo. Los investigadores buscan establecer ahora si se trata del arma utilizada para matar al joven.

El elemento quedó preservado para la realización de las correspondientes pericias balísticas. Debido a que había sido encontrado cerca de los aspersores de un parque, personal de Policía Científica instaló una carpa sobre el sector para impedir que el agua pudiera alterar posibles rastros o evidencias.

Los estudios sobre el arma serán determinantes para establecer si existe una correspondencia con los disparos efectuados dentro del departamento de Costa Rica al 5200.

Buscan a otros dos sospechosos

La investigación no terminó con las primeras detenciones. A partir de los testimonios recogidos entre familiares de la víctima, los investigadores intentan localizar a al menos otras dos personas que también habrían participado del ataque.

Al mismo tiempo, se trabaja para reconstruir los movimientos previos y posteriores de los sospechosos, determinar cómo llegaron hasta el edificio y establecer cuál fue el vehículo utilizado para escapar.

Entre las hipótesis bajo análisis aparece la posibilidad de que el homicidio haya sido producto de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, aunque hasta el momento esa línea investigativa no fue confirmada y no se descartan otras motivaciones.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 26, que dispuso mantener detenidos a los dos sospechosos y ordenó nuevas medidas de prueba.

Las próximas horas serán claves para conocer el resultado de las pericias sobre el arma secuestrada, reconstruir la secuencia completa del crimen e identificar y localizar al resto de las personas que habrían participado del asesinato.