Un comerciante de Villa La Angostura denunció haber sido víctima de una estafa virtual muy elaborada que terminó afectando también a su esposa, luego de una serie de engaños telefónicos y maniobras de manipulación psicológica.

Un pedido, la excusa inicial de la estafa

Todo comenzó cuando el comerciante recibió una llamada de un supuesto cliente que quería hacer un pedido para una despensa. Como el número era desconocido, el hombre preguntó con quién buscaba hablar y le respondieron que con “la despensa”. Por eso, decidió derivar la comunicación a su esposa para que tomara el pedido.

El supuesto cliente quería hacer una compra, pagar con transferencia y que lo retire su hijo, quien no manejaba dinero. A la víctima no le resultó sospechoso, por lo que continuó con la venta.

Sin embargo, luego de confirmar que el monto a pagar era $16.500, el supuesto comprador llamó manifestando que había cometido un error y que en vez de enviar esa suma, había transferido $1.650.000.

La estafa paso a paso

Allí comenzó la segunda parte del engaño, donde el estafador empezó a pedir que le devuelvan ese dinero enviado por error, pero la vendedora manifestó que no había ingresado y que una vez que lo tenga se lo devolvería.

No conforme, el estafador mandó un comprobante falso y, a su vez, la mujer recibió una llamada de supuestos trabajadores de Mercado Pago, quienes le aseguraban que existía una transferencia “retenida” que podía bloquear sus cuentas si no se resolvía de inmediato.

Bajo esa presión, la fueron guiando paso a paso para que realizara distintas acciones desde sus cuentas bancarias.

Aunque no lograron obtener contraseñas, sí consiguieron que la víctima compartiera fotos de su tarjeta y de su DNI, y que realizara transferencias entre diferentes cuentas y plataformas. Durante todo el proceso insistían en que no cortara la llamada, reforzando la sensación de urgencia y miedo.

En medio de la situación, la mujer llegó a pedir ayuda a su esposo para que le acerque más tarjetas. Para entonces, los delincuentes ya habían logrado concretar varias transferencias de dinero bajo su dirección.

Cómo terminó el episodio

La maniobra se interrumpió recién cuando los estafadores cortaron la comunicación y dejaron de responder. Recién entonces la pareja comprendió que había sido engañada.

Más tarde, incluso apareció dinero acreditado en la cuenta de la mujer, lo que generó más preocupación, ya que sospechan que podría tratarse de movimientos o préstamos gestionados sin autorización. Por precaución, transfirieron esos fondos a otra cuenta mientras intentan esclarecer lo ocurrido.

La víctima describió la estafa como una operación muy bien planificada, basada en el miedo, la confusión y la presión constante para que la persona actúe sin pensar.