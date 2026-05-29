La jueza de garantías Natalia González hizo lugar al pedido de la Fiscalía, se declaró incompetente y resolvió enviar la causa de la médica trucha la al fuero federal, al considerar que la investigación ya no apunta solamente al presunto ejercicio ilegal de la medicina, sino también a la falsificación de documentación pública nacional, un delito de competencia federal. La decisión impacta de lleno en uno de los casos más escandalosos que sacuden al sistema de salud de Río Negro.

La resolución fue tomada durante una audiencia realizada en tribunales de Roca, donde la fiscal jefa Teresa Giuffrida y la fiscal adjunta Celeste Benatti insistieron en que la investigación avanzó sobre documentación que fue utilizada para obtener una matrícula médica provincial de manera irregular. Según expusieron, el expediente ya no se limita a determinar si Mariela Fernanda Marzano ejerció sin título habilitante, sino que ahora aparecen bajo sospecha documentos públicos nacionales y universitarios falsificados.

En ese contexto, la jueza González entendió que existen elementos suficientes para que la causa pase a manos de la Justicia Federal. Incluso, durante su exposición recordó antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculados a casos similares de falsas matrículas médicas obtenidas con documentación apócrifa.

"Corresponde hacer lugar a la solicitud fiscal", sostuvo la magistrada al momento de resolver. Además, ordenó remitir "el legajo conjunto con los legajos que existan" al Ministerio Público Fiscal Federal de General Roca, que ahora deberá analizar si acepta formalmente la competencia.

Detrás de esa decisión judicial aparece uno de los puntos más delicados de toda la investigación. Según la Fiscalía, en el expediente existen tres documentos clave bajo sospecha: un título de médica expedido por la Universidad de Los Andes, en Venezuela; una resolución del Ministerio de Educación de la Nación vinculada a la convalidación de ese diploma; y también una resolución de la Universidad Nacional del Comahue.

Durante la audiencia, Giuffrida fue contundente y lanzó una frase que resonó con fuerza en la sala: "Estos tres documentos son todos falsos".

Pero además, la acusación sumó otro dato demoledor para la situación de Marzano. De acuerdo con la investigación, la Universidad de Los Andes informó formalmente que la mujer nunca cursó estudios allí. A eso se agregaron informes migratorios incorporados a la causa que, según expuso la Fiscalía, no registran ingresos de Marzano a Venezuela, el país donde aseguraba haberse graduado.

Mientras tanto, la defensa encabezada por Oscar Pineda y Pablo Iribarren acompañó de manera subsidiaria el planteo para que intervenga la Justicia Federal, aunque volvió a cuestionar el avance de la investigación. Los abogados remarcaron que todavía no existe formulación de cargos concreta y reclamaron precisiones sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos investigados.

Asimismo, la defensa volvió a pedir que se revisen las medidas cautelares que siguen vigentes sobre Marzano, entre ellas la utilización de tobillera electrónica y la inhibición general de bienes.

La causa contra médica trucha comenzó tras una denuncia impulsada por el Ministerio de Salud de Río Negro por irregularidades en la documentación utilizada para obtener la matrícula profesional. Sin embargo, con el correr de los meses, el expediente creció de manera alarmante.

Allanamientos, secuestro de documentación, resguardo de historias clínicas y testimonios de instituciones médicas y educativas comenzaron a revelar un entramado cada vez más complejo. Incluso, la investigación ya sumó legajos por presunto homicidio culposo relacionados con pacientes que habrían sido atendidos por Marzano.

Ahora, el expediente entrará en una nueva etapa. Será la Justicia Federal la que deberá definir si toma definitivamente el caso y avanza sobre los posibles delitos vinculados a documentación pública nacional falsificada, una figura que podría agravar todavía más la situación judicial de la falsa médica que mantuvo en vilo a toda la región.