Una moto robada del patio de una vivienda fue recuperada pocos minutos después por la Policía de Río Negro en Cipolletti, en un procedimiento que terminó con un hombre de 34 años detenido. El operativo se concretó durante recorridas de prevención realizadas por efectivos de la Comisaría 4°, que lograron ubicar el vehículo cuando todavía era trasladado por el sospechoso.

El episodio se registró el domingo y dejó en evidencia que el ladrón prácticamente no tuvo tiempo para alejarse con la Yamaha YBR de 125cc. Mientras los uniformados recorrían distintos sectores de la ciudad como parte de los habituales controles preventivos, detectaron a un hombre que iba con una motocicleta cuya situación despertó sospechas.

Fue entonces cuando comenzaron las verificaciones y apareció la primera coincidencia que terminó siendo determinante. El vehículo que llevaba el sospechoso tenía las mismas características que una moto denunciada como robada apenas unos minutos antes desde el patio de una vivienda de Cipolletti. Con esa información, el procedimiento cambió de escala y la intervención policial avanzó rápidamente.

Poco después ocurrió la confirmación que terminó de cerrar el círculo. El propietario del rodado llegó hasta el lugar donde trabajaban los efectivos y reconoció inmediatamente la Yamaha como de su propiedad. La identificación permitió acreditar el origen del vehículo y acelerar las actuaciones judiciales para que pudiera ser restituido a su dueño.

Mientras tanto, el hombre de 34 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. La Fiscalía de turno tomó intervención en la causa y ordenó las primeras diligencias para avanzar con la investigación, mientras se definía su situación procesal.

En paralelo, especialistas del Gabinete de Criminalística realizaron las pericias correspondientes sobre la moto y en el lugar del procedimiento. El objetivo fue preservar evidencias e incorporar elementos de prueba que permitan reconstruir con precisión cómo se produjo el robo y fortalecer la investigación judicial.