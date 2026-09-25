Un choque que podía haber quedado en un simple siniestro vial terminó destapando algo bastante más pesado. El conductor de una moto impactó contra una camioneta en Catriel, abandonó el rodado y salió del lugar, pero dejó atrás una Honda XT 190 robada en Neuquén, que era buscada por la Justicia desde hacía más de un año.

El llamativo hecho ocurrió cerca de las 15:45, en la esquina de Ingeniero Garro y avenida Roca. Por causas que no están claras, una Chevrolet S-10 y la Honda XT 190 terminaron chocando. Después del impacto, cuando tradicionalmente se espera que ambos conductores se encuentren y comeincen a intercambiar datos y seguros, ocurrió todo lo contrario.

Sin mediar palabra, y aún cuando el conductor de la camioneta intentaba desabrocharse el cinturón de seguridad y abrir la puerta, el motociclista no se quedó a explicar qué había pasado. Se fue y dejó la moto abandonada en el lugar. La maniobra terminó llamando todavía más la atención de los policías que llegaron para intervenir en el siniestro.

Cuando los efectivos de la Comisaría 9° de Catriel verificaron la moto, con el fin de determnar quién era el propietario, apareció el verdadero problema. La Honda tenía un pedido de secuestro vigente desde el 27 de marzo de 2025 por una causa de robo.

El pedido había sido emitido por la Comisaría 44° de Neuquén. Es decir, la moto había sido robada en esa provincia y llevaba alrededor de un año y medio figurando entre los vehículos buscados.

Ahora la investigación deberá determinar quién estaba al mando de la Honda cuando ocurrió el choque y, sobre todo, qué hacía en Catriel una moto que tenía un pedido de secuestro vigente por robo.

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística y tomó intervención la Fiscalía de turno. La moto quedó secuestrada y a disposición de la Justicia.