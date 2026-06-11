Una banda que robó vehículos mediante el uso de inhibidores de alarmas en Villa La Angostura recorrió más de 150 kilómetros intentando alejarse de la escena de los hechos, pero terminó cercada en la Comarca Andina. Los delincuentes viajaban en una camioneta de alta gama que era interceptada por la Policía y fueron detectados cuando cruzaban por El Bolsón rumbo a Chubut. Horas después, tres hombres quedaron detenidos y se secuestrararon equipos utilizados para los delitos.

Todo comenzó en Villa La Angostura, donde varios automovilistas denunciaron que les habían robado dinero, teléfonos celulares y otros objetos de valor que habían dejado dentro de sus vehículos. Lo llamativo fue que no había signos de violencia ni cerraduras forzadas, una modalidad que suele estar asociada al uso de inhibidores capaces de bloquear la señal de cierre de las alarmas.

Mientras los investigadores intentaban reconstruir los movimientos de los sospechosos, apareció una pista clave: una camioneta Toyota Hilux SW4 negra. Con ese dato comenzó una búsqueda contrarreloj que rápidamente se extendió por las rutas de la región.

Y fue entonces cuando la tecnología jugó un papel decisivo. Las cámaras lectoras de patentes detectaron que el vehículo había pasado por El Bolsón y avanzaba hacia la provincia del Chubut. La camioneta ya había dejado atrás Villa La Angostura y acumulaba más de 150 kilómetros de recorrido cuando quedó en el radar de los investigadores.

Sin embargo, la historia no terminó con la localización del vehículo. Minutos después de que la camioneta fuera interceptada sobre la Ruta Nacional 40, ocurrió algo que llamó la atención de los investigadores: tres hombres fueron vistos caminando por la banquina e ingresando nuevamente a El Bolsón desde el límite provincial.

La imagen quedó registrada por las cámaras de seguridad. Los sospechosos habían descendido del vehículo retenido y continuaban a pie. Esa maniobra encendió todas las alarmas.

Cuando los efectivos lograron identificarlos, realizaron una requisa preventiva y encontraron entre sus pertenencias dos equipos portátiles de comunicación VHF. Según trascendió, se trata de dispositivos compatibles con sistemas utilizados por bandas dedicadas a inhibir señales de cierre centralizado de vehículos, una modalidad que se repite cada vez con más frecuencia en destinos turísticos de la Patagonia.

Los tres hombres fueron detenidos mientras la Justicia de Neuquén analizaba las medidas a seguir. Aunque la investigación continúa y todavía restan pericias y decisiones judiciales, los sospechosos quedaron bajo la lupa por los robos que habían sido denunciados horas antes en Villa La Angostura.