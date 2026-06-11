Momentos de tensión sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del paraje Chiripá, cerca de Villa Regina, cuando una camioneta Chevrolet S10 que viajaba desde Bahía Blanca hacia Allen protagonizó un impresionante vuelco. En el vehículo circulaban cuatro trabajadores y uno de ellos debió ser trasladado al hospital tras salir despedido del habitáculo.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:15 y movilizó rápidamente a distintos organismos de emergencia. Apenas se recibió el alerta, los Bomberos Voluntarios de Villa Regina desplegaron los móviles 1 y 4 con diez efectivos para asistir a los ocupantes de la camioneta, que había quedado severamente dañada tras dar varios tumbos sobre la banquina.

Según las primeras informaciones obtenidas en el lugar, el conductor habría tenido dificultades para advertir una curva considerada complicada por quienes conocen ese tramo de la ruta. En cuestión de segundos, la camioneta mordió la banquina, perdió estabilidad y comenzó un peligroso zigzagueo que terminó de la peor manera: con el utilitario volcado a un costado de la calzada.

Sin embargo, el dato que más llamó la atención de los rescatistas estuvo relacionado con el uso del cinturón de seguridad. Tres de los ocupantes viajaban correctamente sujetos y, aunque sufrieron golpes producto de la violencia del impacto, permanecieron dentro del vehículo y no corrieron riesgos mayores.

Por el contrario, el cuarto pasajero no llevaba colocado el cinturón al momento del vuelco. Esa circunstancia resultó determinante: fue despedido de la camioneta y terminó tendido fuera del vehículo con múltiples golpes. Si bien permanecía consciente cuando llegaron los equipos de emergencia, debió ser trasladado al Hospital de Villa Regina para recibir atención médica.

Los ocupantes fueron identificados como Cristian Muñoz, de 40 años; Nahuel Bruno, de 23; Óscar Roth, de 61 años, quien conducía la camioneta; y Matías Rivata, el trabajador que fue derivado al centro asistencial tras el accidente.

Mientras tanto, en el lugar continuaron trabajando efectivos de Seguridad Vial, personal de la Unidad 5ª de Policía, integrantes del Gabinete de Criminalística y equipos de salud, que realizaron las tareas correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro.