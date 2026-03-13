UPCN Río Negro reunió este jueves a su Mesa Directiva, encabezada por el secretario general, Juan Carlos Scalesi y el cuerpo de delegados de toda la provincia para analizar la situación laboral que atraviesan los trabajadores estatales, marcada por la falta de transferencia de aportes y el rechazo gremial a la última propuesta salarial del Gobierno provincial.

Durante el debate se denunció que la retención de fondos por parte del Ejecutivo afecta directamente los servicios de asistencia que el gremio brinda a sus afiliados. Se advirtió que los beneficios podrían verse interrumpidos si no se cumple con el envío de los recursos que corresponden a los trabajadores.

Asimismo, se debatió sobre la nota presentada ante la Secretaría de la Función Pública en la que se solicitó la convocatoria urgente a una nueva reunión del Consejo de la Función Pública, luego de que el gremio rechazara la última propuesta salarial oficial. Según se remarcó, el Gobierno decidió igualmente proceder al pago de ese incremento, pese a no existir consenso en el ámbito institucional creado para discutir las condiciones salariales.

La nota advirtió que el bono otorgado no constituye salario y, por lo tanto, no impacta en la estructura salarial, lo que mantiene sin resolver la pérdida de poder adquisitivo registrada en el último trimestre de 2025. Además, señalaron que el aumento dispuesto fue calculado sobre una base desactualizada, tomando como referencia el último incremento recibido en septiembre de 2025. “Es fundamental retomar el diálogo institucional para recomponer los salarios de los trabajadores del sector público”, expresaron.