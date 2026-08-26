Robaron dos motos del patio de una casa en Centenario: estaban durmiendo y no escucharon nada

Una familia del Barrio del Alto de Centenario se despertó este martes con una desagradable sorpresa: durante la madrugada, delincuentes ingresaron al patio de su vivienda y se llevaron dos motos. Lo llamativo del caso es que los damnificados estaban durmiendo y no escucharon ningún ruido ni advirtieron el robo mientras ocurría.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Córdoba Vieja y Reinaldo Moya. Según Centenario Digital, los propietarios recién descubrieron el faltante por la mañana, cuando se levantaron y notaron que las dos motos ya no estaban. Se trata de una Honda 110 cc de color negra, patente A261UKV, y una Benelli blanca, dominio A174RSJ.

La Honda 110 negra, patente A261UKV, fue una de las motos robadas.

Tras advertir el robo, la familia comenzó a comunicarse con allegados y difundió las imágenes de los rodados a través de las redes sociales. También radicaron una denuncia en la Comisaría N° 52, desde donde se inició la investigación para intentar determinar cómo actuaron los delincuentes y hacia dónde escaparon con las motocicletas.

La Benelli blanca, dominio A174RSJ, también fue sustraída durante la madrugada.

Mientras se revisan las cámaras de seguridad de la zona, la familia solicita la colaboración de la comunidad. Cualquier persona que haya visto las motos, detectado algún movimiento sospechoso durante la madrugada o cuente con información que pueda ayudar a encontrarlas puede comunicarse con la Policía o aportar los datos a los propietarios.