Un camión recolector de residuos de Cliba quedó atascado este lunes 31 de agosto por la tarde en el barro de la calle Arturo Nahuel, en Centenario, a pocos metros de Formosa y frente al Jardín de Infantes N°84.

El vehículo se detuvo luego de que las ruedas traseras derechas quedaran enterradas en el barro, lo que impidió que pudiera continuar con su recorrido de recolección.

El personal que viajaba en el camión no sufrió lesiones. Vecinos del sector advirtieron la situación y dieron aviso a las autoridades.

Ante la imposibilidad de retirar el camión por sus propios medios, Defensa Civil aguardaba la llegada de una máquina municipal que permitiera liberarlo y restablecer la circulación normal del vehículo.

El punto donde ocurrió el incidente

El hecho se produjo sobre calle Arturo Nahuel, en inmediaciones de Formosa, frente al Jardín de Infantes N°84 de Centenario.

La ubicación resulta especialmente relevante porque se trata de un sector cercano a una institución educativa y el camión quedó detenido durante parte de la tarde, mientras se esperaba el operativo necesario para retirarlo.

Por el momento, no se informó si la situación provocó modificaciones en el servicio de recolección de residuos de la zona.