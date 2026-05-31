Un auto chocado permanece abandonado desde hace varios días en la zona de bardas de la ciudad de Neuquén y genera incertidumbre entre los vecinos, que aseguran no haber recibido respuestas sobre lo ocurrido.

El auto apareció el viernes pasado, alrededor de las 13, en un sector ubicado a la altura de las calles Ramos de Sal y Raqui. Según relataron vecinos del lugar donde quedó el rodado, una grúa habría sido la encargada de trasladarlo hasta la barda. Indicaron que observaron el paso del vehículo de auxilio, aunque nunca imaginaron que terminaría dejando el automóvil en ese punto.

Con el correr de las horas, la presencia del auto comenzó a llamar la atención de quienes viven en la zona. De acuerdo con esos testimonios, posteriormente mantuvieron una conversación con efectivos policiales que recorrieron el lugar en dos móviles. A partir de ese intercambio, señalaron haber sido informados de que el vehículo pertenecería a una persona vinculada a hechos delictivos, aunque remarcaron que no existiría una denuncia formal relacionada con el siniestro vial que presenta el rodado. Mientras tanto, el automóvil continúa abandonado en el mismo sitio y la falta de información alimenta las dudas de los vecinos, que buscan conocer qué ocurrió y por qué nadie lo retiró.

Ante la situación, realizaron un reclamo a través de la línea municipal 147. Según explicaron, recibieron un número de seguimiento para consultar el estado del trámite, pero hasta el momento no obtuvieron precisiones sobre las medidas que podrían adoptar las autoridades. Por ahora, el vehículo sigue en la barda y el caso permanece rodeado de interrogantes, mientras los vecinos esperan una respuesta oficial que permita aclarar la situación y saber por qué el auto permanece allí.