Un hombre de 35 años fue detenido en después de robar la caja registradora de una panadería de Cinco Saltos a plena luz del día. El hecho ocurrió durante la tarde de ayer y quedó registrado por las cámaras del sistema 911 RN Emergencias, cuyos operadores lo vieron ingresar al local y salir minutos después con el aparato en brazos. La patrulla de la lo interceptó en las inmediaciones y el botín fue hallado tirada junto al canal de riego.

Todo empezó como una escena casi rutinaria en la pantalla del centro de monitoreo. Primero lo vieron pasar en dirección a la panadería ubicada en Blumetti y Aconcagua. Caminaba despacio, miraba hacia adentro, daba vueltas. Se sentó un momento en el cordón cuneta, como si esperara algo. Solo estaba midiendo el movimiento.

Sin embargo, lo que vino después fue directo y sin vueltas. El hombre se acercó a las rejas, las trepó y desapareció unos segundos dentro del comercio. No hubo corridas ni gritos en ese instante. Solo la imagen muda de alguien que se mete donde no debe. Y en cuestión de minutos volvió a aparecer en cámara. Esta vez no caminaba con las manos vacías: llevaba un bulto mediano apretado contra el pecho. Era la caja registradora.

Desde el otro lado de la pantalla, el operador siguió cada paso. Lo vio alejarse con el aparato en brazos y encarar hacia el sector del canal de riego. No lo perdió de vista. Entonces dio aviso inmediato a la Comisaría 7°, aportando descripción precisa: remera gris, pantalón rojo y ojotas blancas.

Minutos más tarde, el patrullero de la Comisaría 7° ya estaba en la zona. Mientras recorrían el sector señalado por las cámaras, los efectivos encontraron primero la caja registradora tirada junto al canal, abandonada como un objeto sin valor. Poco después ubicaron al sospechoso en calle Paraná. La ropa coincidía con la imagen registrada segundos antes en el monitoreo.

Así, lo que empezó como una maniobra rápida en plena tarde terminó con el ladrón esposado y la prueba material recuperada. La secuencia quedó grabada de principio a fin: el merodeo, el ingreso, la salida con la caja en brazos y la huida corta que terminó a pocos metros del canal. Una escena breve, cruda y directa, capturada por las cámaras que no parpadearon.