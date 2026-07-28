La Brigada Rural de la Policía de Río Negro recuperó este lunes siete bovinos que habían sido sustraídos de un establecimiento rural ubicado en las inmediaciones de instalaciones de la empresa EDERSA, en Bariloche.

La intervención se inició luego de que un corredor de la estancia denunciara la sustracción de los animales, tras constatar que autores desconocidos habían violentado el alambrado perimetral del predio. Personal policial realizó una inspección ocular y efectuó un seguimiento de rastros, verificando el corte del cerco y siguiendo las huellas de los vacunos durante varios kilómetros hasta la costa del río Ñireco.

Los efectivos determinaron que los animales habían cruzado un arroyo y fueron trasladados hasta un terreno particular en el barrio Vivero Municipal, donde se observó un corral de madera. En el lugar, los uniformados escucharon el sonido de los animales y confirmaron su presencia.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía de turno, a cargo del fiscal Gerardo Miranda, dispuso un allanamiento en el inmueble, ejecutado por la Brigada Rural con colaboración de la División Montada y otras dependencias policiales. Al momento del procedimiento no había moradores en la vivienda, aunque los propietarios del inmueble quedaron identificados.

En cumplimiento de las directivas impartidas por la Fiscalía, se labró el acta de reconocimiento y los siete vacunos fueron restituidos a su propietario en carácter de depositario judicial, una vez acreditada la titularidad. La investigación continúa para determinar la responsabilidad de los involucrados en el hecho.