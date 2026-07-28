El Parque Nacional Nahuel Huapi confirmó que los tres cóndores andinos monitoreados en la costa de Dina Huapi y Costa del Sol retomaron vuelo con éxito tras permanecer más de 24 horas en tierra. El operativo de protección culminó de manera favorable gracias al trabajo conjunto de la Dirección Regional Patagonia Norte, los Guardas Ambientales de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro y la Policía de Río Negro, junto con el compromiso de vecinos y visitantes.

Cerca de las 13 horas de este lunes despegó la primera hembra, alrededor de las 14 horas retomó vuelo el macho y, aproximadamente a las 15:30 horas, la última hembra, que el día anterior había permanecido sobre el agua, también logró despegar, realizando un vuelo sostenido y de gran altura.

Las autoridades destacaron la colaboración de la comunidad, que respetó las recomendaciones de no acercarse a las aves, no alimentarlas y mantener a los perros bajo control. “Su compromiso fue fundamental para el operativo”, señalaron desde el área protegida.

El cóndor andino es una especie de valor especial para el Parque Nacional Nahuel Huapi y su conservación constituye una prioridad. Por ello, se reiteraron las recomendaciones ante la presencia de ejemplares en zonas urbanas o en el suelo:

No acercarse ni manipular .

No alimentar a las aves.

Mantener perros sujetos y alejados del lugar.

Avisar de inmediato al 105 o al 2944 30-3219. En jurisdicción provincial, comunicarse al 103.

Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi agradecieron el trabajo conjunto de investigadores y especialistas en cóndor andino, quienes acompañaron el seguimiento para conocer qué hay detrás de este comportamiento inusual que mantuvo en alerta a la región.