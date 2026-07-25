Cruzaron el río en bote para robar ovejas y los atraparon: tres hombres detenidos

Tres hombres fueron detenidos por intentar robar animales de cría luego de ingresar a un campo privado de Pampa Grande, en jurisdicción de Cervantes, al que accedieron cruzando el río Negro en una embarcación. El procedimiento, realizado durante la madrugada de este sábado, permitió frustrar el presunto abigeato antes de que los sospechosos lograran retirar los animales del establecimiento.

Los detenidos, de 19, 25 y 63 años, fueron sorprendidos dentro del predio rural por personal de la Brigada Rural de General Enrique Godoy, que actuó tras recibir un aviso sobre movimientos sospechosos en la zona. El operativo se desarrolló de manera conjunta con efectivos de la Comisaría 22° de Cervantes, quienes lograron reducir a los involucrados y ponerlos a disposición de la Justicia.

Querían robar ovejas

De acuerdo con las primeras actuaciones, los sospechosos habían ingresado al establecimiento tras atravesar el río Negro en un bote y tenían como objetivo sustraer ovejas. La rápida intervención policial evitó que el hecho se consumara y permitió preservar el lugar para el desarrollo de las tareas investigativas.

Una vez asegurada la escena, trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para documentar el procedimiento y recolectar pruebas que serán incorporadas a la causa judicial.

Tres detenidos quedaron a disposición judicial tras intentar robar ovejas en Cervantes.

Por disposición de la Fiscalía de turno, los tres hombres quedaron detenidos en el marco de una investigación por el delito de abigeato. Además, se ordenó continuar con distintas diligencias para determinar las circunstancias del hecho y reunir nuevos elementos probatorios.

En paralelo, desde la mañana se lleva adelante un relevamiento completo del establecimiento rural para establecer con precisión si existe faltante de animales y evaluar si hubo otros daños. El procedimiento forma parte de las acciones preventivas que desarrolla la Policía de Río Negro para combatir los delitos que afectan a los productores ganaderos de la región.