La Legislatura neuquina analiza una propuesta para modernizar y potenciar el sistema de difusión de información ante la desaparición de menores de edad, conocido como “Alerta Nati”, creado por la ley 2705 en 2010. La iniciativa busca actualizar una herramienta que lleva 16 años de vigencia e incorporar nuevas tecnologías y canales de difusión para mejorar su eficacia en la búsqueda y localización de niños, niñas y adolescentes.

La comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside la diputada Yamila Hermosilla (Comunidad), inició el análisis de la reforma y acordó convocar a su impulsor, Mariano Rolla, además de representantes de la Policía y del órgano gubernamental encargado de ejecutar la ley. El objetivo es avanzar en el tratamiento de la propuesta y conocer cómo funciona actualmente el sistema.

La iniciativa presentada por Rolla plantea adecuar los mecanismos de activación del alerta a las herramientas tecnológicas disponibles en la actualidad, entre ellas las redes sociales y las aplicaciones móviles. De esta manera, se busca garantizar la máxima eficiencia posible en las tareas de búsqueda y localización de menores desaparecidos.

Una activación inmediata y mayor alcance

La diputada Ludmila Gaitán (MPN) destacó que Neuquén “fue pionera” en aprobar por ley un protocolo inmediato de difusión masiva frente a la desaparición de menores de edad. En ese sentido, remarcó que, luego de 16 años de vigencia, la propuesta de reforma “plantea puntos superadores a la ley”.

Entre las principales modificaciones planteadas se encuentra la activación del alerta, que quedaría a cargo de la Superintendencia de Seguridad, inmediatamente después de recibida la denuncia por desaparición, sin que sea necesario realizar ningún trámite adicional.

La propuesta también contempla que, una vez activado el sistema, se notifique a los cuerpos policiales de las provincias lindantes para coordinar un “cerrojo” vial. El objetivo es ampliar la capacidad de respuesta y coordinación ante una posible salida del territorio provincial.

Gaitán detalló además que la información del alerta se distribuiría a través del sistema nacional Alerta Sofía, la Policía, terminales de ómnibus y aeropuertos, así como mediante medios de comunicación, redes sociales, carteles electrónicos, aplicaciones móviles y otros canales de difusión.

La reforma incorpora también herramientas tecnológicas como inteligencia artificial, sistemas de geolocalización y drones para agilizar las tareas de búsqueda. A su vez, establece que la circulación de la información deberá desactivarse una vez que el menor o la menor haya sido encontrado.

La ley vigente y el uso de nuevas tecnologías

La diputada Mercedes Tulián (PRO-NCN) coincidió con la necesidad de actualizar la normativa y sostuvo que “la ley quedó desactualizada”. La legisladora explicó que, si bien actualmente la Policía ya incorporó nuevas tecnologías para aplicar el sistema de alerta, consideró pertinente que esas herramientas y procedimientos queden expresamente contemplados en la legislación.

El proyecto permanecerá en análisis dentro de la comisión durante las próximas reuniones. En ese marco, se convocará a Mariano Rolla, autor de la propuesta, para que brinde mayores detalles sobre los cambios planteados.

También se prevé citar a representantes de la Jefatura de Policía y de la Subsecretaría de Familia para que expliquen cómo se implementa actualmente el sistema y aporten su opinión sobre las modificaciones sugeridas.

Al inicio de la reunión, la comisión acordó además, a pedido del diputado César Gass (JxC-UCR), solicitar por escrito las observaciones y sugerencias de las autoridades de Casa de las Leyes-Espacio Cultural sobre la propuesta que busca crear un archivo filmográfico de la memoria. La iniciativa apunta a recopilar testimonios de diputados y diputadas que vivenciaron la última dictadura militar.