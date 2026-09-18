Momentos de tensión se vivieron este jueves por la tarde en una vivienda del barrio Eluney de Centenario, donde se desató un incendio en una de las habitaciones y la familia alertó a los bomberos que un nene de 8 años podía encontrarse en el interior.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en inmediaciones de Los Onas y El Salvador. Hasta allí llegaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Centenario, que rápidamente comenzaron a trabajar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara al resto de la vivienda.

Mientras los bomberos combatían el incendio, la situación se volvió todavía más angustiante cuando los integrantes de la familia manifestaron que no lograban ubicar al menor. Ante esa información, los efectivos realizaron una exhaustiva búsqueda dentro del domicilio, especialmente en los sectores afectados por el fuego.

Finalmente llegó el alivio: el nene fue encontrado en el exterior de la vivienda, en el patio, por lo que no había quedado atrapado en la zona incendiada.

Según explicó el jefe de Bomberos, subcomandante Patricio Álvarez, una falla eléctrica habría sido el origen del incendio. Las llamas provocaron daños principalmente en una habitación y también alcanzaron un pasillo, aunque el rápido accionar de los bomberos permitió impedir que el fuego avanzara hacia otros ambientes.

Además de los daños materiales, no se registraron personas heridas ni afectadas por el humo, por lo que no fue necesario convocar a personal sanitario.

En el lugar también trabajó personal de la Comisaría N°52, mientras los bomberos completaban las tareas de control y aseguraban la vivienda.