La chocaron desde atrás y quedó tendida sobre el asfalto

Una mujer de 38 años terminó herida este miércoles por la mañana luego de ser embestida desde atrás por una moto mientras circulaba en monopatín por la esquina de Río Juramento e Illia, en la ciudad de Neuquén. Lo más grave ocurrió después del impacto: quien conducía la moto escapó y dejó a la víctima tirada en el lugar. La información fue relevada por el periodista Juan Pablo Andréz, junto al camarógrafo Facundo Rocha, en diálogo con “La mañana es de la primera”, que se emite de lunes a viernes por la AM550.

La mujer fue asistida por personal del SIEN y posteriormente trasladada a la Clínica San Lucas. Según se informó en el lugar, sufrió una lesión en uno de sus tobillos, aunque todavía no se confirmó si se trata de un esguince o una fractura.

El motociclista desapareció tras el impacto

De acuerdo con la información obtenida en el lugar, la moto impactó contra el monopatín desde atrás. La mujer no pudo determinar si a la moto la manejaba un varón o una mujer, pero, en lugar de permanecer en la escena, se retiró inmediatamente después del choque.

"Quedó muy golpeada la mujer", relató Andréz mientras seguía el operativo.

Mientras la víctima recibía atención médica, el conductor ya no estaba en el lugar, por lo que la investigación quedó en manos de la Policía.

La víctima sufrió una lesión en el tobillo tras el impacto. Foto: Facundo Rocha, Móvil de Prima Multimedios.

Las cámaras serán la clave para identificarlo

Los investigadores buscarán reconstruir el recorrido de la moto mediante las cámaras de seguridad instaladas en el sector. En la zona existen dispositivos de vigilancia sobre Islas Malvinas y también a una cuadra del lugar del siniestro, registros que podrían ser determinantes para identificar al motociclista.

"Seguramente peritarán las cámaras para dar con el motociclista", agregó Andréz sobre las tareas que realizará la Policía.

Durante algunos minutos, el tránsito permaneció parcialmente interrumpido mientras trabajaban los efectivos policiales y el personal de emergencias. Un patrullero bloqueó la circulación hasta que finalizaron las primeras tareas y luego la calle fue liberada.

La investigación continúa

Con la mujer ya derivada al centro de salud, la prioridad de la investigación pasó a ser la identificación del conductor que abandonó la escena tras el choque. El análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad será una de las principales herramientas para intentar establecer quién manejaba la moto y cómo ocurrió la secuencia del impacto.