Un joven de 21 años fue detenido en General Roca luego de huir de un control policial a bordo de una motocicleta y atropellar a un sargento que intentaba detenerlo. Los policías lo siguieron por varias calles hasta reducirlo.

El hecho ocurrió cuando personal de la Comisaría 3ª realizaba tareas preventivas y advirtió la presencia de un motociclista sobre calle Yrigoyen, entre Buenos Aires y Belgrano. Al intentar identificarlo, el conductor emprendió la fuga circulando en contramano.

Ante esta situación, los uniformados iniciaron una persecución y alertaron por radio a otros móviles policiales.

Finalmente fue ubicado en la intersección de Colombia y Líbano, donde seguía la huida por la vereda. Un sargento bajó del patrullero para frenarlo, pero el motociclista lo embistió y ambos cayeron al suelo. Aun así, los policías lograron reducir y detener al conductor.

Como consecuencia del impacto, el efectivo sufrió un fuerte golpe en la mano izquierda. El joven, que circulaba en una motocicleta Motomel S2, quedó a disposición de la Justicia.

Tras la intervención de la Fiscalía de turno, se dispuso el inicio de actuaciones judiciales por los delitos de lesiones, atentado y resistencia a la autoridad.