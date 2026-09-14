Lo que parecía ser la entrega de una camioneta terminó con una denuncia por estafa y un hombre detenido en Junín de los Andes. El protagonista, oriundo de Neuquén capital, había viajado hasta la localidad cordillerana para entregar una camioneta 4x4 blanca que había vendido a un vecino de la ciudad.

El episodio ocurrió durante los primeros minutos de la tarde del sábado, cuando dos personas llegaron a bordo del vehículo a una estación de servicio YPF ubicada sobre calle Necochea. Allí le solicitaron al playero que cargara combustible hasta llenar el tanque.

Mientras se realizaba la carga, ambos permanecieron en la playa de estacionamiento. Pero cuando llegó el momento de pagar, la situación cambió: subieron al vehículo y huyeron sin abonar el combustible.

El trabajador dio aviso y la Policía tomó intervención inmediatamente. A partir de las características del rodado se desplegaron controles sobre la Ruta Nacional 40, hasta que finalmente lograron localizar la camioneta.

El dueño de la 4x4 quedó detenido

El conductor fue aprehendido durante la tarde del sábado. Según se informó, se trata de un hombre oriundo de Neuquén capital, quien había vendido la camioneta a un vecino de Junín de los Andes.

La particularidad del caso es que el hombre habría decidido entregar el vehículo con el tanque lleno como parte de la operación, aunque el combustible fue cargado sin intención de pagarlo.

Lo que podría haber sido presentado como un supuesto olvido o una confusión al momento de abonar, quedó bajo otra consideración para la Justicia.

La maniobra fue encuadrada inicialmente como una presunta estafa, por lo que el titular de la camioneta quedó supeditado a la causa que se tramita en los Tribunales de Junín de los Andes, con intervención de la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial. La investigación deberá determinar ahora las circunstancias exactas del hecho y la responsabilidad del hombre detenido.

La entrega de la 4x4, que debía cerrar una operación de compraventa entre dos vecinos, terminó así con una denuncia, un operativo policial sobre la Ruta 40 y una causa judicial abierta.