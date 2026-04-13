El caso de Mariela Fernanda Marzano, investigada por el presunto ejercicio ilegal de la medicina en Río Negro, sumó este lunes un nuevo capítulo. El abogado Michael Díaz, representante de una familia de Allen, afirmó que la mujer habría intervenido en la atención de un paciente que terminó falleciendo y habló de una posible “mala praxis”.

Según explicó en declaraciones a LU 18, se trató de un hombre que ingresó con una pancreatitis leve y fue trasladado desde el hospital de Allen a una clínica privada de Roca. Allí, de acuerdo a lo que figura en la historia clínica, el cuadro se agravó con el paso de los días. El letrado sostuvo que durante la internación se modificaron en varias oportunidades los diagnósticos y que el paciente terminó con falla multiorgánica, neumonía intrahospitalaria y diálisis.

Díaz vinculó esas decisiones con la actuación de Marzano, a quien definió como “supuesta médica”. Señaló que incluso utilizó términos poco profesionales para explicar el estado del órgano afectado y que el paciente, que no presentaba antecedentes respiratorios, fue sometido a intubación, traqueotomía y varias cirugías. El hombre permaneció internado tres meses y finalmente falleció.

El abogado indicó que la familia decidió avanzar ahora porque tomó conocimiento de la identidad de la mujer a partir de las noticias que se hicieron públicas en las últimas semanas. En ese contexto, anticipó que presentará una denuncia penal en las próximas horas, analizando delitos como ejercicio ilegal de la medicina y homicidio culposo.

La investigación

Las pesquisas contra Marzano se iniciaron cuando el ministerio de Salud de Río Negro detectó irregularidades en la documentación con la que obtuvo su matrícula profesional y dispuso su suspensión. A partir de esa verificación se presentó una denuncia penal que dio origen a un legajo en el que se analiza si ejerció durante años con títulos presuntamente apócrifos en clínicas privadas y en el sistema público del Alto Valle.

La Justicia ordenó allanamientos, la detención de la mujer y el secuestro de documentación médica y dispositivos electrónicos. Posteriormente se realizó una audiencia en la que se le impusieron medidas cautelares. Marzano recuperó la libertad, pero debe cumplir restricciones como el uso de tobillera electrónica, la prohibición de salir del país y la inhibición de bienes, mientras continúa la investigación preliminar.