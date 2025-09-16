Un motociclista de 41 años resultó herido este martes luego de impactar contra un montículo de tierra colocado para cortar el paso vehicular en una calle en obras. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 6 de la mañana, cuando el conductor se dirigía hacia su lugar de trabajo.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Néstor Barros y Pedro Genco, donde actualmente se desarrollan tareas de mantenimiento. Según se informó, la vía se encuentra cortada en un tramo de aproximadamente 200 metros debido a las obras, y aunque hay señalización que advierte sobre los trabajos -incluido un cartel que anuncia “Obras en construcción a 500 metros”-, el motociclista no habría advertido el montículo.

Heridas leves

Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió una fractura en uno de sus pies, según las primeras informaciones médicas. El hombre fue trasladado de urgencia a la Clínica Pasteur, donde permanece internado bajo observación. Afortunadamente, no se reportaron lesiones de mayor gravedad.

Las autoridades locales recomiendan a los conductores extremar las precauciones en zonas de obra y respetar la señalización instalada. Mientras tanto, se espera que la calle permanezca cerrada al tránsito por lo menos hasta la finalización de los trabajos.