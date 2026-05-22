La Justicia de Chubut agravó las imputaciones contra Mariela Altamirano y Maicol González, la madre y el padrastro de Ángel López, el niño de 4 años fallecido como consecuencia de 22 traumatismos de cráneo a comienzos de abril en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Roberto Castillo, abogado querellante de la familia del menor, señaló que la mujer "sometía" a su hijo "a toda clase de violencia conjuntamente con González: así le quitaron la vida".

Fundamentaron el cambio en la imputación luego de conocer la autopsia

El letrado explicó que la nueva calificación legal para Altamirano es homicidio agravado por el vínculo y alevosía, mientras que su pareja se encuentra acusada por homicidio simple agravado por alevosía, cuya única pena en expectativa es prisión perpetua.

La audiencia se realizó a las 12 en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, donde las partes conocieron los resultados de la autopsia y los estudios histopatológicos tras los análisis efectuados por la Junta Médica Forense provincial.

Los especialistas hallaron más de 20 infiltraciones hemáticas en el interior del cuero cabelludo, repartidas en zona frontoparietal derecha e izquierda, parietal bilateral, temporal y occipital, al tiempo que había múltiples lesiones vitales y recientes en el cráneo; más de veinte infiltraciones hemáticas distribuidas en distintas zonas de la cabeza, hemorragias intracraneales, edema cerebral severo y daño neurológico irreversible.