El dolor por la muerte de Darío Farías en Lamarque se transformó en una pesadilla todavía más oscura para su familia. A semanas del hecho, Natalia Salazar, madre de las hijas de Farías, denunció que comenzaron a recibir amenazas, mensajes intimidatorios y situaciones de hostigamiento que los mantienen viviendo con miedo permanente. La mujer aseguró que la situación empeoró tras las audiencias judiciales y reclamó respuestas urgentes antes de que ocurra “algo más grave”.

En un duro testimonio brindado a 7 en Punto, Natalia contó que las amenazas comenzaron luego de que se conocieran detalles de la causa vinculados a un adolescente de 15 años involucrado en la investigación. Desde entonces, según relató, la familia quedó atrapada en un clima de angustia, temor e incertidumbre que golpea especialmente a los chicos.

La mujer aseguró que varias de las intimidaciones fueron protagonizadas por menores de edad y afirmó que sienten abandono y falta de contención. Explicó que el único sostén real que hoy tienen es el acompañamiento de familiares cercanos, mientras intentan atravesar el duelo por la muerte de Farías.

Uno de los relatos más impactantes tiene que ver con el miedo que viven los hijos de la víctima. Natalia contó que uno de los nenes, de apenas 9 años, se asusta cada vez que alguien golpea la puerta de la casa durante la noche. El chico rompe en llanto porque cree que vuelven a atacarlos.

La situación también se trasladó a la escuela. Según explicó la mujer, una de sus hijas comparte establecimiento educativo con el menor señalado en la causa y con algunos jóvenes que habrían participado de las amenazas. La familia sostiene que nadie puede garantizarles seguridad ni tranquilidad dentro del ámbito escolar.

Como si eso fuera poco, Natalia reveló que una de sus hijas recibió mensajes a través de redes sociales de uno de los menores involucrados, situación que incrementó todavía más la sensación de vulnerabilidad y temor dentro de la casa. Además, aseguró que poseen fotos, videos y capturas de pantalla que respaldan todas las denuncias.

Mientras la investigación judicial sigue avanzando, la familia de Darío Farías insiste en que ya no soporta vivir bajo miedo constante. Piden protección, respuestas concretas y que la situación no sea minimizada. “Solo queremos que actúen antes de que esto termine peor”, fue el desesperado reclamo que dejó Natalia en medio del drama que atraviesan.