La investigación por la muerte del hombre hallado este jueves a orillas del río Curruhué sumó un dato clave en las últimas horas: la Policía confirmó que la víctima es Yamil Octavio Antileo, un soldado voluntario de 23 años que se encontraba en uso de su licencia invernal y permanecía desaparecido desde el miércoles. El hallazgo se produjo en un sector cercano al puente sobre el río Curruhué, a aproximadamente un kilómetro del casco urbano de Junín de los Andes, en dirección a San Martín de los Andes.

Un operativo de búsqueda que terminó con el peor desenlace

De acuerdo con la información recabada por Mejor Informado, Antileo, integrante de la Comunidad Linares, era intensamente buscado desde este miércoles 15 de julio luego de que su pareja radicara la denuncia por Desaparición de Persona.

El operativo estuvo encabezado por efectivos de la Comisaría 25ª de Junín de los Andes, que trabajaron en distintos sectores hasta localizar el cuerpo del joven durante la jornada del jueves. Tras el hallazgo, se activó el protocolo judicial correspondiente y se preservó la escena para el trabajo de los peritos.

Las pericias intentan determinar qué ocurrió

Por el momento, las autoridades no difundieron información oficial sobre las circunstancias que rodearon la muerte del joven.

La investigación quedó en manos de la fiscal Inés Gerez y la asistente letrada María José Eisele. Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén habían autorizado la difusión pública de la imagen de Antileo para agilizar su ubicación.

El soldado voluntario Yamil Octavio Antileo tenía 23 años y permanecía desparecido desde el miércoles 15 de julio

Pero este jueves por la tarde, el hallazgo del cuerpo terminó con la incertidumbre.

Esperan los resultados de los estudios forenses

Mientras avanza la investigación, los investigadores aguardan los resultados de las pericias de la División Criminalística Lago del Sur, con asiento en Junín de los Andes, y de los estudios forenses que permitirán esclarecer cómo se produjo la muerte de Antileo.

Hasta tanto se conozcan esos informes, la causa continúa bajo investigación y no se descarta ninguna hipótesis vinculada a lo sucedido en las horas previas al hallazgo del cuerpo en la ribera del río Curruhué.