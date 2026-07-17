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Se tiró al río Chimehuin para cumplir una promesa después del Argentina-Inglaterra

Además adelantó qué hará si la Selección vence a España en la final de este domingo en Nueva Jersey. El desopilante video.

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Por Diego Cioccio

Editor y redactor de Mejor Informado
Jueves, 16 de julio de 2026 a las 21:55
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Argentina ganó y el vecino de Junín de los Andes cumplió: se tiró al río Chimehuin - Foto: Captura video

El río Chimehuin nace en el lago Huechulafquen y desemboca en el río Collón Curá. En su extensión recorre aproximadamente 60 kilómetros. Ese curso de agua fue el escenario donde un hincha de Junín de los Andes cumplió su promesa luego de la victoria de la Selección argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

Sin traje de neopreno que lo proteja, sin miedo a la hipotermia. Pero con los colores de la camiseta más linda del mundo -la de Argentina, claro- un vecino de Junín de los Andes se tiró este jueves en la aguas del rio Chimehuin para cumplir con una promesa que había hecho. La Selección dirigida por Lionel Scaloni, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ganó este miércoles en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Y él cumplió.

"Acá, cumpliendo la promesa. (Dije que) si Argentina le ganaba a Inglaterra me tiraba al (río) Chimehuin desde la Costanera", sostiene el hombre, a cámara, mientras un familiar lo graba. Y, lejos de apichonarse ante el poderío y el plantel de La Roja, el juninense decidió ir por más.

"Si llegamos a salir campeones, nos vamos a tirar en el lago Huechulafquen", adelantó. Habrá que ver qué sucede este domingo 19 de julio desde las 16 (hora Argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Mientras tanto... al igual que este vecino de Junín de los Andes y los 50 millones de Argentinos... anulamos mufa y elegimos creer.

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