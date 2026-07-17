El río Chimehuin nace en el lago Huechulafquen y desemboca en el río Collón Curá. En su extensión recorre aproximadamente 60 kilómetros. Ese curso de agua fue el escenario donde un hincha de Junín de los Andes cumplió su promesa luego de la victoria de la Selección argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

Sin traje de neopreno que lo proteja, sin miedo a la hipotermia. Pero con los colores de la camiseta más linda del mundo -la de Argentina, claro- un vecino de Junín de los Andes se tiró este jueves en la aguas del rio Chimehuin para cumplir con una promesa que había hecho. La Selección dirigida por Lionel Scaloni, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ganó este miércoles en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Y él cumplió.

"Acá, cumpliendo la promesa. (Dije que) si Argentina le ganaba a Inglaterra me tiraba al (río) Chimehuin desde la Costanera", sostiene el hombre, a cámara, mientras un familiar lo graba. Y, lejos de apichonarse ante el poderío y el plantel de La Roja, el juninense decidió ir por más.

"Si llegamos a salir campeones, nos vamos a tirar en el lago Huechulafquen", adelantó. Habrá que ver qué sucede este domingo 19 de julio desde las 16 (hora Argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Mientras tanto... al igual que este vecino de Junín de los Andes y los 50 millones de Argentinos... anulamos mufa y elegimos creer.