En el marco de la investigación por la muerte del soldado voluntario Pablo Córdoba, el exsoldado Brian Abel Jara, de 28 años, aceptó este martes 17 de noviembre un acuerdo de procedimiento abreviado por dos hechos vinculados al delito de falso testimonio. Durante la audiencia judicial, reconoció su responsabilidad y pidió disculpas a los familiares del joven que murió en el Grupo de Artillería de Montaña 16 de Zapala.

La propuesta de condena contempla un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, además de tres años de inhabilitación y el cumplimiento de reglas de conducta durante dos años.

Ante el tribunal, Jara manifestó que comprendía los alcances del acuerdo, la calificación legal de los hechos y las consecuencias de aceptar esta modalidad, que implica renunciar a la realización de un juicio oral y público.

Uno de los momentos más significativos de la audiencia ocurrió cuando el juez le ofreció la posibilidad de dirigirse a los familiares de Pablo Córdoba. “Quiero pedirle disculpas a la familia de Córdoba. Acepté el juicio abreviado porque cuando declaré como testigo me contradije y me hago responsable de eso”, expresó.

Pablo Córdoba tenía 21 años y era soldado voluntario. Durante la madrugada del 1 de junio de 2023 se encontraba cumpliendo una guardia en el Grupo de Artillería 16 de Zapala cuando fue encontrado gravemente herido - Foto: Archivo

Qué dijo sobre las declaraciones que realizó como testigo

Durante su exposición, Jara sostuvo que las circunstancias de aquella madrugada lo dejaron en estado de shock y que atravesaba días de nerviosismo y estrés por la muerte de un compañero.

También manifestó que fue interrogado en reiteradas oportunidades por abogados provenientes de Córdoba. Según su relato, el juez Greca y el fiscal Silva le propusieron acogerse a la figura de testigo protegido, una alternativa que aseguró no haber aceptado.

El exsoldado aclaró que nunca tuvo intención de entorpecer la investigación, encubrir a alguien ni provocar daño a la familia de Pablo.

Sin embargo, reconoció que sus declaraciones pudieron haber generado dolor y dificultades en la búsqueda de la verdad.

“Sé que, aunque no lo haya buscado, mis declaraciones causaron dolor. Por todo ello, les pido mis más sinceras disculpas”, manifestó.

Natalia Uribe, madre del soldado Pablo Córdoba

Qué pena contempla el acuerdo por falso testimonio

El procedimiento abreviado es una modalidad que permite resolver un proceso penal mediante un acuerdo entre las partes, con reconocimiento de responsabilidad por parte del acusado y sin necesidad de realizar un debate oral y público.

En este caso, la propuesta contempla una pena de un año y seis meses de prisión condicional. Esto significa que Jara no deberá ingresar a un establecimiento penitenciario, siempre que cumpla las condiciones que establezca la Justicia.

Durante la audiencia, el juez también le explicó que la condena quedará registrada como antecedente penal y que el incumplimiento de las reglas de conducta podría derivar en la ejecución efectiva de la pena.

El primer proceso judicial por la muerte de Pablo Córdoba

El joven soldado tenía 21 años y murió el 1 de junio de 2023, después de haber sido encontrado gravemente herido durante una guardia en el Grupo de Artillería de Montaña 16 de Zapala. Uno de los principales interrogantes planteados por Natalia Uribe, madre de Pablo, está relacionado con un video que Jara habría registrado durante los últimos momentos de vida del soldado y que posteriormente desapareció.

La familia busca conocer qué ocurrió con ese material audiovisual y considera que podría haber aportado información relevante para reconstruir lo sucedido aquella madrugada. La aceptación del procedimiento abreviado representa un avance judicial en uno de los tramos de una investigación que todavía mantiene abiertas preguntas centrales para la familia.