El juicio por la muerte del soldado Pablo Córdoba avanza y esta semana se define la situación de uno de los compañeros que está bajo sospecha. En diálogo con La Primera Mañana por AM550, su madre Natalia Uribe relató que según saben se haría un juicio abreviado, es decir que esta persona admitiría su acusación y accedería a un acuerdo.

El compañero que está siendo acusado es Brian Abel Jara, el soldado que manifestó haber sido el primero en llegar a la escena del crimen cuando Córdoba murió.

"Él en principio sostuvo que no había hecho ningún tipo de filmación ni de fotos, que aportó él un audio que supuestamente era de los primeros momentos que llegó al lado del cuerpo de mi hijo. Y después, digamos, audiencia tras audiencia, cuando él se presentaba a declarar, iba cambiando de versiones", contó Natalia.

Jara es un exsoldado imputado por encubrimiento y ahora por falso testimonio, ya que presuntamente habría destruido pruebas claves para esclarecer la muerte de Córdoba.

Natalia continuó relatando que en un momento Jara admitió que había sacado fotos y dos videos del cuerpo, uno de esos mostraba al soldado Córdoba en agonía, donde se veía la posición del fal, la vestimenta de la víctima y otra evidencia que sería clave para entender las circunstancias de la muerte.

Sin embargo, según Jara él borró este video. "Sostenemos que acá él estaba cumpliendo órdenes de alguien y que por eso, digamos, borró ese material. Bueno, ese material sigue siendo buscado. Nosotros estamos pidiéndole a Google que nos trate de rescatar ese video. Pero bueno, eso es un trámite internacional y que demanda, digamos, muchísimo tiempo".

Hace una semana se realizó otra audiencia ante el Tribunal Oral Federal aquí en Neuquén, donde estuvo presente la hija de Natalia, Dayana Estefanía Córdoba, quien en ese momento era la única querellante, mientras su madre esperaba que la acepten también.

"Ya me admitieron también como querellante dentro de la causa. Esto es un pequeño avance. Ya estamos cerca de los tres años y medio. Es un pequeño avance y, digamos, va a haber por fin, entiendo yo, que un condenado", manifestó su madre refiriéndose a una posible condena a Jara.

También agregó que es una manera de organizar el expediente que había dejado el juez Hugo Greca, el juez federal de Zapala que estuvo al principio de la causa.

En cuanto a una siguiente audiencia, aún no tienen fecha pero las expectativas de la familia son altas ya que hasta que les ordenen presentarse ante el Tribunal todo puede cambiar ya que aún se negocia si se avanza o no con el juicio abreviado.

"Todo indica que sí lo van a aceptar, pero bueno, hay que esperar hasta el último momento. Si no aceptan el juicio abreviado tendremos que ir a un juicio común, lo cual implica más días, más desastre. Y, por supuesto, después toda una burocracia, por decirlo de alguna manera, un poco más larga que llevaría el juicio abreviado."

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