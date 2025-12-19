Este jueves, un soldado voluntario del Ejército Argentino, identificado como Facundo Gabriel Lima, fue encontrado muerto en su casa del departamento de Las Heras, en Mendoza. Con este fallecimiento, ya son tres los casos de esta magnitud que se desatan en menos de una semana.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 17:30, cuando su familia dio aviso a las autoridades. La Policía Científica y la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras quedaron a cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Desde el Ejército Argentino confirmaron el fallecimiento del soldado voluntario, quien prestaba servicio en la Guarnición Ejército Mendoza.

A través de un comunicado oficial, la fuerza indicó que las autoridades de la unidad donde cumplía funciones están a disposición para colaborar con todo lo que requieran las autoridades judiciales intervinientes.

A su vez, expresaron su profundo pesar por lo ocurrido y acompañaron en el dolor a familiares, amigos y compañeros de Facundo Lima. Sin embargo, hasta el momento, no trascendieron más detalles sobre las causas de la muerte.

Tras el aviso de la familia, en el caso intervino personal de la Policía Científica provincial, junto con la Fiscalía de Las Heras, que trabaja para determinar cómo se produjo el deceso. De todos modos, la Justicia todavía no difundió hipótesis oficiales.

Cabe destacar que el caso se conoce pocos días después de otros hechos similares que involucraron a integrantes del Ejército Argentino, entre ellos el suicidio de un soldado en la Quinta de Olivos y el de un suboficial hallado sin vida en un cuartel de Monte Caseros, Corrientes, situaciones que también se encuentran bajo investigación judicial.