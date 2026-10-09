El incendio comenzó durante la madrugada del 27 de junio y terminó con la muerte de un hombre que estaba dentro de su vivienda. La Fiscalía sostiene que su sobrina inició el fuego en una habitación ubicada en el frente de la casa, en medio de una relación familiar atravesada por peleas. Ahora, tras reconocer su culpabilidad en un juicio abreviado, la mujer quedó a la espera de una sentencia que podría condenarla a ocho años de prisión efectiva.

La investigación encabezada por la fiscal Mariana Giammona reunió pruebas que apuntan a un incendio provocado y no a un accidente doméstico. Entre los elementos centrales, un perito determinó que los indicios hallados en el colchón eran compatibles con un inicio del fuego a cierta altura y no desde el suelo. Además, descartó como hipótesis un origen accidental o eléctrico y señaló la posibilidad de que se hubiera utilizado un líquido acelerante.

Los bomberos describieron las tareas que realizaron para sofocar las llamas y las circunstancias en las que encontraron el cuerpo de la víctima. A su vez, los informes técnicos establecieron que la vivienda no contaba con suministro de gas y que los artefactos eléctricos no presentaban desperfectos. La causa también incorporó fotografías, planimetrías, una reconstrucción virtual, registros de cámaras de seguridad y pericias del Gabinete de Criminalística y de la Policía Federal.

Detrás del incendio, la Fiscalía ubicó una relación conflictiva entre la mujer y su tío. Las peleas previas habían derivado incluso en medidas cautelares dictadas por el fuero de Familia para proteger al hombre. Los testimonios reunidos durante la investigación también dieron cuenta de los problemas entre ambos, mientras que la Secretaría de Adultos Mayores confirmó que brindaba asistencia a la víctima.

Las cámaras de seguridad y los informes de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones aportaron otros elementos sobre la presencia de la imputada en las inmediaciones. También declararon vecinos que describieron conflictos con la mujer y personas que dijeron haberla visto circular reiteradamente por el sector. Para la Fiscalía, el conjunto de estas evidencias permitió avanzar con la acusación por homicidio.

Con ese respaldo, Giammona, acompañada por el fiscal adjunto Alejo Domínguez Masciale, presentó un acuerdo de juicio abreviado que contempla ocho años de prisión efectiva. La defensora pública penal María Paz Álvarez adhirió al planteo y la mujer reconoció su responsabilidad. Permanece en prisión preventiva desde la formulación de cargos, mientras que los familiares de la víctima fueron informados sobre la resolución prevista.

El juez de juicio Marcelo Chironi aceptó el acuerdo y anunció que dará a conocer la sentencia durante la próxima semana. Durante la audiencia, la Defensa pidió que no se difundieran imágenes de la mujer por motivos vinculados con su salud mental, solicitud que acompañó la Fiscalía y que el magistrado admitió. Por ahora, los ocho años de cárcel constituyen la pena solicitada por la acusación, a la espera de la decisión judicial definitiva.