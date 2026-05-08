Momentos de extrema tensión se vivieron en la Escuela Primaria 195 del barrio Santa Cruz de Catriel, donde padres denunciaron que una mujer intentó ingresar al establecimiento portando un cuchillo cuando se realizaba la salida de alumnos. El episodio encendió nuevamente la alarma dentro de la comunidad educativa, que asegura que no se trata de un hecho aislado y exigieron presencia policial permanente para proteger a los chicos y al personal docente.

La situación ocurrió en uno de los horarios más sensibles de la jornada escolar: el retiro de estudiantes. Según relataron familias vinculadas a la institución, la presencia de la mujer generó miedo y nerviosismo entre docentes, auxiliares y padres que aguardaban la salida de los chicos. Algunos testigos aseguraron que la mujer llevaba un arma blanca visible, mientras que otros indicaron que habría intentado acercarse al interior del establecimiento.

Además, el episodio rápidamente comenzó a circular entre vecinos y grupos de WhatsApp del barrio, donde volvió a aparecer un nombre que ya venía generando preocupación desde hace semanas. Padres señalaron que anteriormente ya habían advertido sobre situaciones de hostigamiento y amenazas vinculadas a la misma mujer, quien presuntamente habría sido vista en otras oportunidades merodeando la escuela con un cuchillo.

La preocupación creció todavía más porque, según denunciaron las familias, el miedo ya forma parte de la rutina escolar. Y cuestionaron la falta de medidas concretas para evitar que personas violentas se acerquen a la institución. El principal reclamo apunta a que haya presencia policial fija en cada turno, especialmente durante los horarios de ingreso y salida, considerados los momentos de mayor vulnerabilidad para los estudiantes.

Hasta el momento no hay confirmación si hubo una denuncia penal formal tras el último episodio ni qué medidas adoptarán las autoridades educativas para reforzar la seguridad en la escuela.