Horacio Grasso, el ex policía detenido por el asesinato y ocultamiento del cuerpo de Milagros Basto en Córdoba, fue imputado por un nuevo delito: abuso sexual con acceso carnal calificado contra un familiar, a quien drogó para cometer el ataque en 2021.

La víctima denunció que los abusos ocurrieron entre marzo y agosto de 2021 en el mismo domicilio ubicado en la calle Buenos Aires al 300, donde en julio de 2025 la Policía encontró el cuerpo de Basto, informó la Agencia Noticias Argentinas.

La fiscal Ingrid Vago, a cargo de Delitos contra la Integridad Sexual, dictaminó la imputación por abuso sexual con acceso carnal calificado por vínculo y uso de estupefaciente, según reportó El DoceTv.

El caso de Milagros Basto comenzó cuando sus familiares denunciaron su desaparición entre noviembre y diciembre de 2024. A partir de entonces, se desplegaron operativos de búsqueda sin resultados positivos.

La situación cambió en julio de 2025 cuando albañiles que realizaban reparaciones en la vivienda de Grasso, quien cumplía prisión domiciliaria por el crimen de Facundo Novillo Cancinos, descubrieron un placard sellado con cemento.

Ex policía acusado de femicidio enfrenta nueva imputación por abuso sexual

Al derribar el bloque, la Policía encontró el cuerpo de Basto en avanzado estado de descomposición. Las pericias y la autopsia confirmaron que la joven fue asesinada aproximadamente seis meses antes, coincidiendo con su desaparición.

Este nuevo proceso judicial contra Grasso se suma al ya grave expediente por el femicidio de Basto y revela una trama compleja de violencia y encubrimiento en la provincia de Córdoba.