La justicia de Neuquén prorrogó por 60 días la prisión preventiva de Alcides Reyes, acusado por el femicidio de Mabel López, una vecina de Cutral Co que murió tras un episodio de violencia ocurrido en Villa Pehuenia.

La decisión fue tomada por la jueza de garantías Bibiana Ojeda durante una audiencia de control de la medida cautelar, ya que la detención del imputado vencía el 10 de marzo.

El pedido fue realizado por la fiscal del caso Laura Pizzipaulo, quien sostuvo que persisten riesgos procesales, especialmente el posible entorpecimiento de la investigación.

La acusación por el femicidio

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía de Neuquén, el hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 9 de noviembre.

Según la investigación, Alcides Reyes golpeó a Mabel López, quien logró escapar. Sin embargo, el acusado la encontró luego cuando caminaba junto a dos hombres que trabajaban para él.

Posteriormente, todos subieron a una camioneta y continuaron discutiendo. En ese momento, Reyes habría obligado a descender a los otros dos ocupantes del vehículo.

La fiscalía sostiene que el hombre aceleró la camioneta hacia un barranco, lo que provocó que el vehículo cayera al vacío con la mujer en su interior.

Como consecuencia del impacto, Mabel López resultó gravemente herida y murió mientras era trasladada al hospital.

Investigación cerrada y pedido de juicio por jurados

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén informó que la investigación ya finalizó y que se presentó el requerimiento de apertura a juicio.

Debido a la gravedad del delito imputado, el caso deberá ser analizado mediante un juicio por jurados, el sistema previsto por la legislación provincial para delitos con penas graves.

Si el tribunal popular declara culpable a Alcides Reyes, el acusado podría enfrentar una condena de prisión perpetua.

El rol de los testigos

Uno de los argumentos centrales de la fiscalía para sostener la prisión preventiva fue la importancia de dos testigos presenciales del hecho, uno de ellos menor de edad.

Según explicó la fiscal Laura Pizzipaulo, es necesario garantizar que ambos puedan declarar sin presiones ni interferencias durante el proceso judicial.

La defensa, por su parte, no se opuso a la prórroga, aunque planteó que evalúa solicitar más adelante una medida cautelar menos gravosa.

Más plazo para una pericia de la defensa

Aunque la investigación fiscal ya concluyó, la jueza Bibiana Ojeda resolvió otorgar 30 días adicionales a la defensa.

El plazo se extenderá hasta el 10 de abril, con el objetivo de que los abogados del acusado puedan analizar un informe pericial vinculado a la mecánica del hecho y eventualmente presentar nuevas pruebas.

La defensa busca demostrar que Reyes no arrojó la camioneta al barranco con intención de matar, hipótesis central de la acusación fiscal.