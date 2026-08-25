Una mujer forcejeó con dos motochorros y evitó que le robaran en Neuquén: un vecino salió en su ayuda

Una mujer fue atacada por dos motochorros durante un intento de robo en el barrio Melipal de la ciudad de Neuquén. Uno de los delincuentes la amenazó con un elemento similar a un arma de fuego, pero la víctima forcejeó con los agresores y un vecino salió en su ayuda, lo que hizo que los sujetos escaparan sin poder robarle sus pertenencias.

El hecho ocurrió durante la mañana del lunes en inmediaciones de las calles Primero de Mayo y Picún Leufú. La mujer caminaba por el sector cuando fue interceptada por los dos hombres, que se movilizaban en una motocicleta.

El arma calibre .22 fue secuestrada por la Policía y quedó a disposición de la Justicia.

Según la denuncia, uno de los motochorros utilizó un elemento similar a un arma de fuego para intimidarla. La víctima se resistió y durante el forcejeo recibió algunos golpes, hasta que la situación fue advertida por un vecino que decidió intervenir para auxiliarla.

Ante la presencia del hombre, los agresores desistieron del ataque y escaparon del lugar a bordo de la motocicleta. Finalmente, no lograron sustraer ninguna pertenencia de la mujer.

Secuestraron un arma

Horas después del episodio, personal de la Comisaría 21° desplegó distintas diligencias para avanzar con la investigación. En ese marco, los efectivos secuestraron un arma de fuego calibre .22, que fue resguardada bajo cadena de custodia y quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento permitió incorporar un elemento de interés a la causa, mientras los investigadores continúan trabajando para determinar si el arma secuestrada fue utilizada durante el intento de robo.

Los dos sospechosos permanecen prófugos y son buscados por la Policía. La investigación continúa con el objetivo de identificarlos y establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.